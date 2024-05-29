4 Potret Cantik Tiara Andini di Panggung Final Miss Indonesia 2024

MALAM final penobatan Miss Indonesia 2024 digelar di studio RCTI+, MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih berlangsung pada malam ini, Rabu (29/5/2034)

Acara ini dimeriahkan oleh para musisi top Tanah Air, salah satunya adalah Tiara Andini., yang mala mini membawakan lagu terbarunya berjudul Kupu Kupu. Penampilannya terlihat cantik dalam balutan dress bernuansa hitam dan gold. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya.

1. Glam look: Di panggung final Miss Indonesia 2024, Tiara Andini memilih tampil glam look, dengan mengenakan one shoulder dress warna hitam dengan aksen bunga besar di bagian depan tubuhnya.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

2. Bold makeup: Menyempurnakan tampilan gaya glam look, Tiara Andini juga mengaplikasikan makeup gaya bold. Selain itu juga rambut panjang dikuncir setengah untuk menunjang tampilannya. Tiara Andini tampak bikin pangling di foto ini.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)