HOME WOMEN FASHION

4 Potret Cantik Tiara Andini di Panggung Final Miss Indonesia 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:26 WIB
4 Potret Cantik Tiara Andini di Panggung Final Miss Indonesia 2024
Potret Tiara Andini di final Miss Indonesia 2024, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

MALAM final penobatan Miss Indonesia 2024 digelar di studio RCTI+, MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih berlangsung pada malam ini, Rabu (29/5/2034)

 BACA JUGA:

Acara ini dimeriahkan oleh para musisi top Tanah Air, salah satunya adalah Tiara Andini., yang mala mini membawakan lagu terbarunya berjudul Kupu Kupu. Penampilannya terlihat cantik dalam balutan dress bernuansa hitam dan gold. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya.

 BACA JUGA:

1. Glam look: Di panggung final Miss Indonesia 2024, Tiara Andini memilih tampil glam look, dengan mengenakan one shoulder dress warna hitam dengan aksen bunga besar di bagian depan tubuhnya.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra) 

2. Bold makeup: Menyempurnakan tampilan gaya glam look, Tiara Andini juga mengaplikasikan makeup gaya bold. Selain itu juga rambut panjang dikuncir setengah untuk menunjang tampilannya. Tiara Andini tampak bikin pangling di foto ini.

 

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Halaman:
1 2
      
