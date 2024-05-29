Potret Anggun Liliana Tanoesoedibjo di Red Carpet Miss Indonesia 2024

CHAIRWOMAN Miss Indonesia Organization dan Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2024 Liliana Tanoesoedibjo hadir di red carpet malam penobatan Miss Indonesia 2024, di Studio RCTI+, Rabu, 29 Mei 2024.

Pada momen istimewa itu, Liliana Tanoesoedibjo tampil sangat anggun mengenakan dress merah muda dengan aksen flowy yang begitu indah di bagian lengannya.

BACA JUGA:

Tampilan Liliana Tanoesoedibjo semakin mencuri perhatian karena tatanan rambut dan makeup yang sangat flawless. Liliana Tanoesoedibjo tampil dengan rambut bergelombang yang di-styling cantik. Sementara untuk makeup, bibir Liliana Tanoesoedibjo diulas lipstik merah muda, senada dengan gaun cantik yang dikenakannya.

BACA JUGA:

Nah, di momen red carpet Miss Indonesia 2024, ia sempat berjumpa dengan Carla Yules dan Harini Sondakh. Liliana Tanoesoedibjo juga berfoto bersama dengan Audrey Vanessa dan Natasha Manuela Halim.

Liliana Tanoesoedibjo juga menghaturkan harapan untuk ke-38 finalis Miss Indonesia 2024. Baginya, semoga para finalis bisa tetap rendah hati dan terus melakukan yang terbaik.