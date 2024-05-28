Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Finalis Miss Indonesia 2024 Berkunjung ke MNC Media, Antusias Ikuti Tanya Jawab

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:54 WIB
Momen Finalis Miss Indonesia 2024 Berkunjung ke MNC Media, Antusias Ikuti Tanya Jawab
Finalis Miss Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

PARA finalis Miss Indonesia 2024 berkunjung ke redaksi MNC Media pada hari ini. Ke-38 finalis datang untuk berdiskusi dan mendengar pemaparan tentang proses kerja media baik portal, televisi maupun radio yang juga terintegrasi dengan digital sebelum disuguhkan kepada publik. 

Sesi diskusi pun berlangsung dengan interaktif. Bukan hanya mendengar pemaparan dari Pemimpin Redaksi MNCTV, RCTI, dan Okezone, beberapa finalis Miss Indonesia mengajukan pertanyaan saking penasarannya dengan dunia media khususnya program pemberitaan.

Finalis Miss Indonesia 2024 asal DKI Jakarta Priyanka Puteri pun sempat menanyakan soal program-program khusus atau portal berita khusus yang menaungi suatu isu secara spesifik. Ariyo Ardi selaku Pemimpin Redaksi RCTI pun menjelaskan soal pentingnya positioning yang berkaitan dengan segmentasi, target audiens serta positioning dari stasiun televisi itu sendiri seperti apa. 

Jangan sampai sebuah stasiun televisi hanya mengedepankan konten atau program yang menarik tanpa memikirkan apakah kontennya sudah sesuai dengan positioning televisi tersebut.

Positioning pun dimaksudkan agar stasiun televisi menyasar penonton yang tepat, sehingga konten yang dihadirkan berjalan dengan efisien karena cocok dengan pemirsanya. Isu tertentu memang tidak dinaungi media secara spesifik melainkan suatu isu akan dipilih berpatokan dengan positioning media tersebut.

"RCTI adalah family TV jadi sport, sinetron hingga pemberitaan, semua masuk tapi tidak semua berita bisa masuk. Berita yang memiliki kedekatan isu dengan keluarga itu yang dipilih, seperti itu positioning kita. Jadi spesifikasi itu belum ada, proporsinya saja," ujar Ariyo Ardi.

Halaman:
1 2
      
