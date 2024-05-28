Finalis Miss Indonesia Kagum dengan Eksistensi MNC Group, Apa Rahasianya?

PARA finalis Miss Indonesia 2024 berkunjung ke redaksi MNC Media pada hari ini. Ke-38 finalis datang untuk berdiskusi dan mendengar pemaparan tentang proses kerja media baik portal, televisi maupun radio yang juga terintegrasi dengan digital sebelum disuguhkan kepada publik.

Lalu, mereka juga berkesempatan untuk menyambangi studio televisi dan radio yang dipakai untuk siaran. Beberapa diantara mereka pun berkesempatan untuk ikut siaran bersama news anchor dari iNews Media Group.

Finalis Miss Indonesia 2024 asal Sulawesi Utara Pingkan Engelina tampak antusias saat mengikuti sesi diskusi dengan Pemimpin Redaksi MNCTV, RCTI, dan Okezone. Usai mendengar pemaparan dari ketiga pemred, Pingkan Engelina pun mengajukan pertanyaan.

Pingkan begitu kagum melihat eksistensi MNC Group yang tak lekang dimakan zaman, khususnya media televisi yang kini jumlah penontonnya kerap tergerus mengingat seluruhnya beralih ke digital. Sehingga, Pingkan penasaran akan seperti apa strategi yang terus dilakukan untuk tetap mempertahankan posisi atau bahkan menyasar target audiens yang lebih luas lagi.

"Di kondisi digital ini memungkinkan penurunan jumlah penonton tapi MNC Group mempertahankan posisinya sebagai grup terbesar bahkan di Asia Tenggara. Apa kunci keberhasilannya dan kedepannya kira-kira ada rencana dan strategi apa agar mencapai target audiens lebih luas lagi?," tanya Pingkan.

Ariyo Ardi selaku Pemimpin Redaksi RCTI pun mengungkap bahwa kunci keberhasilan untuk tetap bertahan di zaman yang serba canggih ini tentu adalah dengan beradaptasi.