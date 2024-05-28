Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Kagum dengan Proses Pembuatan Animasi Kiko

SEBELUM menjadi tamu spesial di malam penobatan Miss Indonesia 2024, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova menjalani serangkaian kegiatan.

Mulai dari menghadiri konferensi pers bersama Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman Miss Indonesia Organization, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan Steve Morley yang merupakan Event Director Miss World.

Setelah menghadiri sesi konferensi pers, Miss World ke-71 ini beserta Steve berkesempatan untuk berkeliling di kawasan MNC Studios. Ditemani dengan Liliana Tanoesoedibjo, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.

Tempat pertama yang dikunjungi oleh Krystyna Pyszkova yaitu MNC Store yang di dalamnya menjual berbagai macam produk-produk hasil MNC Group. Salah satu yang mencuri perhatian wanita 25 tahun ini yakni bantal dan tas animasi Kiko.

"Thats good (itu bagus)" sambil menunjuk bantal Kiko.

Kunjungan berikutnya Krystyna Pyszkova diajak melihat kantor Star Media Nusantara yang berada di Tower 2 lantai 2 MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta Barat.