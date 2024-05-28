Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Kagum dengan Proses Pembuatan Animasi Kiko

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:53 WIB
Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Kagum dengan Proses Pembuatan Animasi Kiko
Miss World Krystyna Pyszkova. (Foto: MPI)
A
A
A

SEBELUM menjadi tamu spesial di malam penobatan Miss Indonesia 2024, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova menjalani serangkaian kegiatan.

Mulai dari menghadiri konferensi pers bersama Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman Miss Indonesia Organization, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan Steve Morley yang merupakan Event Director Miss World.

Krystyna Pyszkova

Setelah menghadiri sesi konferensi pers, Miss World ke-71 ini beserta Steve berkesempatan untuk berkeliling di kawasan MNC Studios. Ditemani dengan Liliana Tanoesoedibjo, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.

Tempat pertama yang dikunjungi oleh Krystyna Pyszkova yaitu MNC Store yang di dalamnya menjual berbagai macam produk-produk hasil MNC Group. Salah satu yang mencuri perhatian wanita 25 tahun ini yakni bantal dan tas animasi Kiko.

"Thats good (itu bagus)" sambil menunjuk bantal Kiko.

Kunjungan berikutnya Krystyna Pyszkova diajak melihat kantor Star Media Nusantara yang berada di Tower 2 lantai 2 MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement