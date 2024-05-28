Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Media Perkenalkan Dunia Jurnalistik ke Finalis Miss Indonesia 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:11 WIB
MNC Media Perkenalkan Dunia Jurnalistik ke Finalis Miss Indonesia 2024
Finalis Miss Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

PARA finalis Miss Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi redaksi MNC Media pada hari ini. Mereka akan diperkenalkan dengan proses kerja media baik portal, televisi maupun radio yang juga terintegrasi dengan digital sebelum disuguhkan kepada publik.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembekalan di masa karantina jelang malam final dan penobatan Miss Indonesia 2024 pada 29 Mei 2024. 

Finalis Miss Indonesia

Kedatangan mereka disambut oleh Bayu Pradhana, salah satu news anchor dari iNews Media Group. Setibanya di iNews Tower, mereka mendengarkan pemaparan serta terlibat diskusi dengan Pemimpin Redaksi MNCTV, RCTI, dan Okezone mengenai dunia jurnalistik, termasuk di dalamnya proses kerja media. 

Ke-38 finalis pun Para finalis juga diperlihatkan Company Profile dari seluruh media dari MNC Group. Satu persatu Pemimpin Redaksi yakni Risca Handini (MNCTV), Ariyo Ardi (RCTI) dan Tuty Ocktaviany (Okezone) menjelaskan soal seluk-beluk masing masing-masing media mulai dari target audiens, program-program menarik yang disuguhkan serta keterampilan yang harus dimiliki untuk berkutat di dunia jurnalistik. 

Sehingga, para finalis bisa mengenal lebih dekat sejumlah media yang ada dalam naungan MNC Group termasuk mengenai program-program menarik yang disuguhkan untuk pemirsa. 

Risca Handini selaku Pemimpin Redaksi MNCTV menjelaskan soal proses peliputan dalam program berita sebelum nantinya menjadi informasi aktual yang layak disebarluaskan. 

Halaman:
1 2
      
