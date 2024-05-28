Pesan Miss World 2023 Krystyna Pyszkova: Gunakan Kesempatan Ini dengan Bijak

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, perhelatan Miss Indonesia dihadiri tamu istimewa dari perwakilan Miss World Organization beserta Miss World, dan tahun ini yang hadir adalah Miss World 2023 yaitu, Krystyna Pyszková.

Miss World 2023 Krystyna Pyszkova akan hadir dan memeriahkan malam puncak penobatan Miss Indonesia 2024 pada 29 Mei di Studio RCTI+. Sebelum melihat 38 finalis Miss Indonesia 2024, Krystyna Pyszkova beserta Steve Morley yang merupakan Event Director Miss World hadir dalam acara konferensi pers 'Welcoming Miss World 2023'.

"Memenangkan gelar Miss World adalah impian yang harus menjadi kenyataan. Namun, hal tersebut datang dengan banyak tanggung jawab di sepanjang perjalanan. Kita harus menggunakan kesempatan ini dengan bijak karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup," ungkap Krystyna Pyszkova saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Perempuan asal Republik Ceko ini mengaku sudah tidak sabar ingin menyambut pemenang Miss Indonesia 2024 yang akan menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa. "Dengan menggunakan platform ini meski dengan atau tanpa mahkota kalian tetaplah ratu pemenang. Saya tidak sabar untuk melihat siapa pemenang Miss Indonesia," ungkap Miss World Krystyna Pyszkova.

Tal lupa, perempuan 25 tahun ini juga menitipkan pesan kepada 38 finalis Miss Indonesia 2024 yang akan berlaga di malam final nanti.

"Yang paling penting jangan lupa untuk berbahagia dalam proses perjalanan ini karena malam final adalah sebuah hadiah besar meskipun hasil dari penghargaan ini Adalah untuk meraih pencapaian lain," pungkas Miss World 2023 Krystyna Pyszkova.

(Martin Bagya Kertiyasa)