HOME WOMEN LIFE

Potret Glamour Irish Bella Jalani Pemotretan, Cantiknya Bikin Pangling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:01 WIB
Potret Glamour Irish Bella Jalani Pemotretan, Cantiknya Bikin Pangling
Irish Bella. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Irish Bella sempat menjadi perbincangan publik setelah perceraiannya dengan Ammar Zoni. Usai resmi bercerai, Irish memutuskan fokus mengurus keluarga dan juga aktif bekerja.

Belum lama Irish Bella menjalani pemotretan dengan fotografer FD Photography. Dia menjalani pemotretan dengan tema glamour. Penasaran seperti apa gaya pemotretan Irish Bella? Berikut ulasannya dari Instagram @fdphotography.

Usung tema glamor

Irish Bella

Pada pemotretan terbarunya itu, Irish Bella tampil glamor memakai busana nuansa black-gold. Dia memakai busana warna hitam aksen bulu-bulu dipadukan dengan bawahan berwarna emas.

“Wow,” tambah @umny***

Tampilannya berkelas

Irish Bella

Ibu dua anak ini tampil total dalam balutan bernuansa black-gold. Awanis Arifianu mempercantik tampilan hijab Bella dengan aksen beads yang memukau. Gaya Irish Bella di foto ini berkelas banget.

“Perfect,” tambah @little***

