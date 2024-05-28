Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Lee Joon Gi Liburan ke Bali, Enjoy Banget Menikmati Suasana

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |18:31 WIB
Potret Lee Joon Gi Liburan ke Bali, Enjoy Banget Menikmati Suasana
Lee Joon Gi di Bali. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR Korea Selatan Lee Joon Gi mendadak bikin heboh netizen Tanah Air. Bintang drama Korea Arthdal Chronicles: The Swords of Aramun ini kedapatan tengah asyik liburan di Pulau Dewata, Bali.

Momen Joon Gi liburan di Bali ini tersebar di sosial media. Terlihat aktor tampan itu menikmati kunjungannya di Tanah Air ini. Salah satunya dari unggahan akun Instagram, @denpasarnow.

Lee Joon Gi

Video tersebut memerlihatkan sosok Joon Gi yang berjalan kaki di kawasan Tegallang, Gianyar, Bali. Terlihat Joon Gi begitu memukau dengan blazer oversized dan celana panjang hitam. Ia berjalan bersama rekan-rekannya dan juga warga lokal di Bali ini.

Hadirnya sosok Lee Joon Gi di Bali ini diketahui untuk kebutuhan sesi pemotretan. Dari akun X, @debbieqtan, terlihat momen aktor 42 tahun itu berpose di pinggir kolam renang di salah satu resort di Bali yang memukau.

Terlihat Joon Gi bergaya kasual sembari berpose di balkon resort hingga di pinggir kolam renang yang indah. “JG (Joon Gi) pemotretan di Bali Resort, Indonesia,” tulis akun itu.

Hadirnya sosok Joon Gi ke Indonesia ini menambah panjang deretan artis Korea yang asyik liburan di Indonesia. Sebelumnya, ada aktor Ji Chang Wook yang kedapatan mengunjung Laboan Bajo, NTT beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/612/3064998/nam_joo_hyuk-RrQK_large.jpg
3 Potret Ganteng Nam Joo Hyuk Pulang Wamil Hari Ini, Netizen: Cakep Banget Cowok Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/612/3035528/nam_yoon_soo-3hpP_large.jpg
Kisah Inspiratif Nam Yoon Soo, Aktor Ganteng Korea yang Rela Donasikan Ginjal untuk Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026719/byeon_wooseok-9x6b_large.jpg
Potret Ganteng Byeon Woo Seok di Bandara Incheon, Siap Jumpa Penggemar di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/194/3024318/yoon_chan_young-x2ku_large.jpg
4 Potret Trendi Yoon Chan Young Bintang Drakor High School Return of a Gangster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020649/6-potret-lee-won-jung-si-ganteng-anak-politikus-di-drakor-hierarchy-yang-bikin-netizen-kepincut-ZGiHhk5ubk.jpg
6 Potret Lee Won Jung, Si Ganteng Anak Politikus di Drakor Hierarchy yang Bikin Netizen Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/612/3019757/potret-tampan-kim-jae-won-pemeran-kim-ri-an-di-drama-hierarchy-DgcJh4Xy3V.jpg
Potret Tampan Kim Jae Won, Pemeran Kim Ri An di Drama Hierarchy
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement