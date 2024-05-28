Potret Lee Joon Gi Liburan ke Bali, Enjoy Banget Menikmati Suasana

AKTOR Korea Selatan Lee Joon Gi mendadak bikin heboh netizen Tanah Air. Bintang drama Korea Arthdal Chronicles: The Swords of Aramun ini kedapatan tengah asyik liburan di Pulau Dewata, Bali.

Momen Joon Gi liburan di Bali ini tersebar di sosial media. Terlihat aktor tampan itu menikmati kunjungannya di Tanah Air ini. Salah satunya dari unggahan akun Instagram, @denpasarnow.

Video tersebut memerlihatkan sosok Joon Gi yang berjalan kaki di kawasan Tegallang, Gianyar, Bali. Terlihat Joon Gi begitu memukau dengan blazer oversized dan celana panjang hitam. Ia berjalan bersama rekan-rekannya dan juga warga lokal di Bali ini.

Hadirnya sosok Lee Joon Gi di Bali ini diketahui untuk kebutuhan sesi pemotretan. Dari akun X, @debbieqtan, terlihat momen aktor 42 tahun itu berpose di pinggir kolam renang di salah satu resort di Bali yang memukau.

Terlihat Joon Gi bergaya kasual sembari berpose di balkon resort hingga di pinggir kolam renang yang indah. “JG (Joon Gi) pemotretan di Bali Resort, Indonesia,” tulis akun itu.

Hadirnya sosok Joon Gi ke Indonesia ini menambah panjang deretan artis Korea yang asyik liburan di Indonesia. Sebelumnya, ada aktor Ji Chang Wook yang kedapatan mengunjung Laboan Bajo, NTT beberapa waktu lalu.