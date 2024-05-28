Keseruan Finalis Miss Indonesia Studio Tour di iNews Media Group

BERAGAM kegiatan dilakukan oleh 38 finalis Miss Indonesia 2024 yang saat ini tengah menjalani karantina. Selama kurang lebih dua minggu, mereka ditempa untuk mengasah kemampuan dan mendapat pelajaran berharga.

Salah satunya saat berkesempatan untuk mendatangi iNews Tower untuk melihat proses produksi program televisi dan radio di iNews Media Group yang menjadi bagian dari MNC Media.

Ke-38 finalis Miss Indonesia 2024 pun bertemu dengan Pemimpin Redaksi MNCTV, RCTI, dan Okezone pada hari ini, Rabu (28/5/2024) untuk mendapat pemaparan mengenai dunia jurnalistik. Termasuk di dalamnya mengenal lebih dekat MNC Media.

Para peserta pun terlibat diskusi dengan para pemimpin redaksi. Pasalnya, mereka begitu kagum melihat perkembangan MNC Media sebagai media yang terintegrasi menjadi grup raksasa yang mampu bertahan hingga saat ini.

Lalu, mereka diajak berkeliling studio untuk merasakan siaran di televisi dan radio. Mereka didampingi oleh Bayu Pradhana, salah satu news anchor dari iNews Media Group.

"Ini master control room jadi hasil peliputan akan dikendalikan oleh produser disini. Ini semua bisa dibca di dalam studio nanti," ujar Bayu Pradhana.