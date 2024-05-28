Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Finalis Miss Indonesia Antusias Sambut Malam Final

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |14:28 WIB
Finalis Miss Indonesia Antusias Sambut Malam Final
Finalis Miss Indonesia Niki Anartia. (Foto: MPI)
A
A
A

PARA Finalis Miss Indonesia 2024 tengah menjalani karantina, sebelum akan terpilih di malam penobatan pada 29 Mei 2024. Jelang malam penobatan atau malam final besok, Miss Indonesia perwakilan Jawa Barat Niki Anartia mengaku antusias.

Terlebih selama dua minggu dirinya bersama 37 finalis lainnya mengikuti karantina untuk mengasah kemampuan serta mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan yang terbaik di malam final. Terkadang mereka harus menghabiskan waktu hingga larut malam demi hasil maksimal di malam final karena akan ada persembahan istimewa.

Niki Anartia

"Akhir-akhir ini kita cukup sibuk ya, persiapan public speaking, terus juga dance, kita latihan sampai malam. Tapi alhamdulillah semuanya dijalani dengan bahagia, tentunya seru sekali," ujar Niki Anartia di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2024).

Selain itu, mereka juga berkesempatan untuk mendatangi iNews Tower untuk melihat proses produksi program televisi dan radio di iNews Media Group yang menjadi bagian dari MNC Media.

Ke-38 finalis Miss Indonesia 2024 pun bertemu dengan Pemimpin Redaksi MNCTV, RCTI, dan Okezone pada hari ini, Rabu (28/5/2024) untuk mendapat pemaparan mengenai dunia jurnalistik. Termasuk di dalamnya mengenal lebih dekat MNC Media.

Selain itu, Niki dibuat kagum saat menyaksikan langsung bagaimana kerja sama tim yang begitu baik dari seluruh elemen sehingga menyuguhkan hasil yang maksimal untuk para pemirsa di rumah.

Halaman:
1 2
      
