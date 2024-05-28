Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Putri Anne dengan Corset Putih, Pamerkan Body Goals

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |09:08 WIB
Potret Seksi Putri Anne dengan Corset Putih, Pamerkan Body Goals
Putri Anne. (Foto: Instagram)
TAMPILAN Putri Anne memang disebut semakin terbuka setelah melepas hijabnya. Di Instagram pribadinya, Putri Anne banyak membagikan potret seksinya.

Salah satunya saat dia menjalani pemotretan belum lama ini. Pemotretan itu dilakukan dengan konsep vintage.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @anneofficial1990.

Pose duduk di rumput

Putri Anne

Putri Anne menjalani pemotretan dengan fotografer Valent Mohammad. Dia tampil memukau dengan bustier corset tip dipadukan dengan rok tutu warna beige. Dia pose duduk sambil melihat ke bawah.

"Avril Lavigne?," kata Chacha Thaib.

Pose rebahan

Putri Anne

Pada foto selanjutnya ibu satu anak itu pose rebahan sambil mengangkat tangannya. Dia seakan memamerkan tato yang ada di lengannya. Putri Anne memberikan ekspresi wajah datar sambil melirik ke arah kamera.

"Menyala," komen @prilia***

"Bagus," tambah @miumiu***.

