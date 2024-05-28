Ini Dia Kandungan yang Bikin Bibir Lembab dan Sehat Seharian!

MEMILIKI bibir kering dan pecah-pecah merupakan masalah umum yang sering dihadapi banyak orang, terutama di cuaca panas atau ekstrem. Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan pelembab bibir yang efektif. Namun, ribet sekali jika kalian harus menggunakan lip balm setiap saat dan sebelum menggunakan lipstik.

Nah, ada solusi buat kalian agar mendapatkan bibir lembab tanpa perlu menggunakan lip balm, yaitu menggunakan lip stain dengan kandungan efektif untuk melembabkan bibir. Soulyu Intense Stay Lip Stain hadir dengan warnanya yang tahan lama dan juga terdapat beberapa kandungan agar bibir tetap lembab sepanjang hari. Berikut adalah 5 kandungannya:

1. Jojoba Oil

Jojoba Oil sangat efektif dalam menjaga kelembaban bibir. Minyak ini membantu memperbaiki lapisan kulit bibir yang rusak dan memberikan hidrasi yang tahan lama tanpa meninggalkan rasa lengket.

2. Diisostearyl Malate