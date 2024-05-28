Tips Memilih Maskara Tepat untuk Bulu Mata

APAKAH kalian sering mengalami kerusakan pada bulu mata setelah menggunakan maskara? Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh pemilihan produk maskara dengan formula yang tidak cocok untuk bulu mata kalian. Tujuan menggunakan maskara adalah untuk mengubah tampilan mata menjadi lebih hidup dengan bulu mata yang lifted.

Maka dari itu kalian harus memilih maskara yang mengandung bahan-bahan yang dapat merawat bulu mata. Berikut adalah tips memilih maskara yang tepat untuk bulu mata:

1. Ketahui Tujuan Kalian Menggunakan Maskara

Setiap maskara dirancang untuk memberikan efek tertentu pada bulu mata. Tentukan tujuan kalian sebelum membeli. Volumizing untuk kalian yang ingin bulu mata terlihat lebih tebal, Lengthening agar kalian mendapatkan bulu mata yang lebih panjang, Curling untuk yang menginginkan bulu mata lentik.

Jika kalian menginginkan semua fungsi di atas, Soulyu Anti Drop Mascara menjadi pilihan terbaik. Tidak hanya voluminizing, lengthening, dan curling, maskara tersebut juga membuat bulu stay lit dan lifted selama 18 jam.