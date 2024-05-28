6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit

RETINOL merupakan vitamin A yang populer dalam perawatan kulit. Bahan ini dikenal mampu mengatasi tanda-tanda penuaan seperti garis halus, kerutan, dan memperbaiki tekstur kulit secara keseluruhan.

Namun, retinol harus digunakan dengan hati-hati. Bagi pemula, penggunaan retinol mungkin sedikit membingungkan. Namun dengan beberapa langkah sederhana, Anda dapat dengan mudah memasukkan retinol ke dalam rutinitas perawatan kulit malam hari Anda.

Berikut panduan langkah demi langkah penggunaan retinol di malam hari untuk pemula seperti dilansir dari Highend.

Bersihkan kulit dengan minyak pembersih atau air misel

Langkah pertama dalam menggunakan retinol adalah membersihkan wajah secara menyeluruh. Gunakan minyak pembersih atau air misel untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan sisa riasan pada kulit. Pastikan kulit Anda bersih dan segar sebelum mengaplikasikan retinol.

Gunakan sabun cuci muka dengan pH rendah

Setelah membersihkan wajah, cuci muka dengan sabun cuci muka dengan pH rendah. Pembersih wajah dengan pH rendah membantu menjaga keseimbangan pH kulit dan mempersiapkan kulit untuk menyerap manfaat retinol dengan lebih baik.

Gunakan konsentrasi retinol terendah

Pemula harus memulai dengan konsentrasi retinol terendah. Ini membantu kulit Anda beradaptasi dengan bahan dan mengurangi risiko iritasi. Disarankan untuk menggunakan retinol dengan konsentrasi rendah yaitu 0,01% agar kulit dapat beradaptasi dengan kandungan retinol pada produk perawatan kulit.

Jika kulit tidak teriritasi selama dua minggu penggunaan retinol, Anda dapat meningkatkan konsentrasi retinol secara bertahap hingga 0,25% dan kemudian menjadi 0,5% selama dua minggu berikutnya.