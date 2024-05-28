Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jangan Skip Pakai Sunscreen, Kasus Kanker Kulit Meningkat!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |12:30 WIB
Jangan Skip Pakai Sunscreen, Kasus Kanker Kulit Meningkat!
Pentingnya pakai sunscreen, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

DAMPAK negative dari cuaca ekstrem yang dirasakan belakangan ini benar-benar nyata, salah satunya terjadi lonjakan kasus kanker kulit atau melanoma. Kelompok tertinggi dalam kasus ini, ternyata adalah orang lanjut usia.

Kasus kanker kulit pada usia 25 hingga 49 tahun pun terjadi peningkatan, meski angka persentasenya kecil. Ini diperkirakan efek dari teredukasinya generasi lebih muda akan pentingnya penggunaan sunscreen demi menghalau sinar UV matahari yang menjadi salah satu penyebab kanker kulit.

Perlu diketahui, hampir 90 persen melanoma disebabkan oleh terlalu banyak paparan sinar UV yang dapat merusak DNA di kulit.

"28 per 100.000 orang lanjut usia di Inggris mengalami kanker kulit. Angka tersebut naik 57 persen dari hasil survei sebelumnya. Pada usia lebih muda (25-49 tahun), kasus kanker kulit alami kenaikan 7%," bunyi laporan Cancer Research UK (CRUK) dikutip dari The Guardian, Selasa (28/5/2024)

Disebutkan lebih lanjut, memang tak ditampil kelompok orang lanjut usia dinilai kurang mengetahui bahaya tidak menggunakan tabir surya untuk menghalau sinar UV. Itulah kenapa kasus kanker kulit banyak terjadi pada kelompok usia ini.

 BACA JUGA:

Telusuri berita women lainnya
