HOME WOMEN HEALTH

Hal yang Wajib Anda Ketahui Sebelum Lakukan Veneer Indirect!

Selasa, 28 Mei 2024 |21:00 WIB
Hal yang Wajib Anda Ketahui Sebelum Lakukan Veneer Indirect!
Keuntungan veneer indirect. (Foto: Alomedika)
VENEER gigi telah menjadi salah satu teknik paling diminati dalam dunia perawatan gigi estetik. Salah satu metode yang semakin dikenal adalah veneer indirect, karena hasil akhir yang presisi dan terlihat natural.

Veneer indirect melibatkan pembuatan lapisan veneer di luar mulut pasien, biasanya di laboratorium gigi khusus, sebelum dipasang secara permanen yang berdasarkan hasil dari cetakan gigi yang dibuat oleh dokter gigi. Ini memungkinkan untuk penyesuaian yang sangat teliti terhadap warna, bentuk, dan tekstur gigi, menghasilkan senyuman yang tidak hanya indah tetapi juga alami.

Menurut dr. Sophia Ramirez, seorang dokter gigi terkenal di bidang estetika gigi, dalam studi yang diterbitkan dalam Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, veneer indirect menawarkan keunggulan dalam presisi dan kemiripan. Dalam penelitiannya, dr. Ramirez menyoroti bahwa hasil veneer indirect sering kali lebih tahan lama dan stabil dibandingkan dengan metode direct.

Dokter Michael Chen, seorang ahli estetika gigi yang berpengalaman, juga mencatat dalam jurnal Cosmetic Dentistry Quarterly bahwa veneer indirect memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang senyuman yang diinginkan pasien. Hal ini karena dokter gigi dapat membuat veneer dengan detail yang sangat halus, menciptakan efek yang sangat natural.

Veneer Indirect

Proses veneer indirect biasanya memerlukan beberapa kali kunjungan ke dokter gigi, mulai dari konsultasi awal hingga pemasangan akhir veneer. Namun, hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan waktu dan usaha yang dilakukan.

Pentingnya untuk berkonsultasi dengan dokter gigi terkait sebelum menjalani prosedur veneer indirect untuk mengetahui apakah prosedur ini sesuai untuk Anda. Dokter gigi akan memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan estetika Anda.

Berikut beberapa keuntungan Veneer Indirect yaitu:

1. Hasil yang Tepat dan Presisi

Veneer indirect dibuat khusus untuk setiap pasien berdasarkan cetakan gigi dan desain yang sangat terperinci. Hal ini memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan keinginan pasien dan memiliki kemiripan yang tinggi.

2. Waktu Penyesuaian

Proses pembuatan veneer di luar mulut pasien memungkinkan untuk penyesuaian yang lebih akurat terhadap warna, bentuk, dan ukuran gigi. Hal ini memungkinkan dokter gigi untuk menciptakan senyuman yang lebih alami dan estetis.

3. Minimnya rasa Ketidaknyamanan

Meskipun memerlukan dua atau lebih kunjungan ke dokter gigi, Venner Indirect biasanya menyebabkan sedikit atau tidak ada ketidaknyamanan bagi pasien. Proses penempelan veneer sendiri relatif cepat dan tanpa rasa sakit.

