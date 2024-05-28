Rahasia Grup Musik Jikustik Jaga Pola Hidup Sehat di Tengah Jam Tidur yang Sulit

MENJAGA pola hidup sehat adalah hal yang sangat penting bagi semua anggota band Jikustik. Menurut mereka, kesehatan bukanlah hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang keluarga. Carolus Liberianto Januatmojo, salah satu anggota Jikustik mengatakan bahwa kesehatan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada keluarga.

"Kalau saya pribadi sehat itu kan kita enggak mikirin diri kita aja tapi kita mikirin keluarga kita juga. Kalau kita enggak sehat nanti yang repot keluarga. Jadi maksud kita intinya kesehatan itu adalah kita enggak mikirin diri kita sendiri aja kita mikirin orang-orang di sekitar kita," ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan Okezone Senin, 27 Mei 2024.

Dia menyadari bahwa jika seseorang tidak sehat, maka keluarga lah yang akan merasakan dampaknya. Untuk itu, menjaga kesehatan adalah bentuk pengabdian kepada orang-orang terdekat. Namun, menerapkan pola hidup sehat tidaklah mudah bagi para musisi seperti mereka ditengah jadwal kerja yang padat.

Mereka menyadari bahwa sebagai musisi memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan, terutama terkait dengan pola tidur yang tidak teratur akibat jadwal yang padat. Ardy Nurdin menyatakan bahwa menjaga kesehatan adalah hal yang penting, namun sebagai Musisi mereka sering kali kesulitan dalam menerapkannya.

“Kesehatan itu penting, kita juga sadar cuman cara itu biasanya kita juga masih bingung terutama masalah waktu tidur musisi itu sulit, kadang jam kerja kita itu ketika orang tidur kita kerja, ketika orang bangun kita tidur,” kata Ardy Nurdin.

Aji Mirza Hakim pun sependapat dengan penjelasan Ardy Nurdin. Menurutnya, menerapkan hidup sehat cukup sulit dengan profesi yang mereka jalani saat ini. Selain itu, Adhitya Bhagaskara juga menekankan pentingnya menyesuaikan pola hidup sehat dengan kondisi tubuh dan aktivitas yang dijalani agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan jantung.

“Kata orang kan wah lu harus lari pagi gitu atau jalan di tempat, ya lihat-lihat dulu gitu loh kalau kita tidurnya kurang juga kita tidak berani lakukan itu kan nanti jantungnya malah makin ini,” ujarnya.

Mereka juga tidak melewatkan konsumsi vitamin untuk menjaga imun tubuh di tengah jam tidur yang berantakan. Adhitya Bhagaskara mengatakan bahwa dia mengonsumsi vitamin untuk membantunya menjaga pola hidup sehat.

Namun, dibalik tubuhnya yang sehat, Aditya Bhagaskara mengidap asam lambung, untuk itu dia juga mengonsumsi obat untuk menjaga kesehatan lambungnya.

Sementara itu, Aji Mirza Hakim mengklaim bahwa mereka sedang mengurangi konsumsi nasi putih karena bisa membuat tubuh lemas. Selain lemas, nasi putih juga memiliki kandungan gula yang dapat membuat mereka cepat lelah, mengantuk, dan sulit fokus. Terutama jika sudah overweight, mereka akan merasakan sakit dibagian kaki karena kesulitan menopang badannya.

“Sekarang kita lagi ini sih gak makan nasi putih karena gula. Di atas 40 ngaruh banget itu efeknya. Contohnya karbo itu ngantuk, terus cepat capek. Gula itu juga sama ngantuk terus nanti kalau kita sudah overweight kaki itu sakit juga kan menopang badan kita gitu ya susah,” kata Aditya Bhagaskara.