MNC Peduli dan Srikandi Indonesia Gelar Edukasi Deteksi Dini Kanker Payudara

MNC Peduli dan Komunitas Srikandi Indonesia melakukan edukasi deteksi kanker payudara secara dini bagi Ibu rumah tangga di wilayah Sapta Pesona, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung lancar dan dipenuhi antusias peserta yang ikut hadir.

Dalam kegiatan edukasi ini, MNC Peduli juga menyerahkan 10.000 masker kepada para peserta dan Srikandi Indonesia untuk disalurkan kepada para pejuang kanker. Yanti, selaku Koordinator Srikandi Indonesia begitu bersyukur dengan adanya bantuan dari MNC Peduli di tengah-tengah kegiatan ini.

BACA JUGA: Kepala Asrama Yayasan Yatim dan Dhuafa Jati Baru Sambut Baik Donasi Buku dari MNC Life dan MNC Peduli

“Alhamdulillah hari ini kami Srikandi Indonezia mengadakan edukasi tentang deteksi dini kanker payudara bersama MNC Peduli. Kebetulan anggota srikandi ada 250 orang yang harus setiap hari ke rumah sakit jadi membutuhkan masker,” ungkapnya.

Selain pembagian masker dari MNC Peduli, kegiatan edukasi dari Srikandi Indonesia ini juga berlangsung sukses. Para peserta yang sebagian adalah penyintas kanker turut memahami edukasi yang diberikan.

Adapula kegiatan Sadari, yakni mengajak para peserta dan warga sekitar Septa Pesona untuk memeriksa payudara untuk mendeteksi dini kanker tersebut.

“Alhamdulillah, peserta ikut semangat melakukan praktik Sadari, mudah-mudahan pratik Sadari bisa dilakukan di rumah secara rutin dan mereka juga bisa memberikan informasi terkait sadari ini kepada putri-putri mereka atau keluarga,” jelas Yanti.