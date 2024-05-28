Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

25 Ribu Orang Singapura Positif Covid-19, Ramai Borong Alat Swab Mandiri!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:02 WIB
25 Ribu Orang Singapura Positif Covid-19, Ramai Borong Alat Swab Mandiri!
Kasus Covid-19 melonjak di Singapura. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTRIAN Kesehatan Singapura melaporkan 25.900 orang positif terinfeksi Covid-19 dalam periode 5 hingga 11 Mei 2024. Kenaikan kasus ini berdampak pada pembelian alat swab mandiri.

Menurut laporan Channel News Asia, jaringan klinik Unihealth mengabarkan bahwa pembelian alat tes Covid-19 mandiri banyak dibeli masyarakat, terlebih kasus sakit tenggorokan sedang banyak dikeluhkan masyarakat Singapura.

"Selain Covid-19, banyak orang Singapura sekarang ini menderita kondisi pernapasan akut seperti flu atau batuk," jelas laporan tersebut, dikutip MNC Portal, Selasa (28/5/2024).

Karena itu, laporan dari Direktur Medis Unihealth dr Xie Huizhang mengatakan bahwa alat tes untuk Covid-19 atau influenza yang bisa dipakai di rumah mengalami peningkatan permintaan.

Alat Swab

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement