25 Ribu Orang Singapura Positif Covid-19, Ramai Borong Alat Swab Mandiri!

KEMENTRIAN Kesehatan Singapura melaporkan 25.900 orang positif terinfeksi Covid-19 dalam periode 5 hingga 11 Mei 2024. Kenaikan kasus ini berdampak pada pembelian alat swab mandiri.

Menurut laporan Channel News Asia, jaringan klinik Unihealth mengabarkan bahwa pembelian alat tes Covid-19 mandiri banyak dibeli masyarakat, terlebih kasus sakit tenggorokan sedang banyak dikeluhkan masyarakat Singapura.

"Selain Covid-19, banyak orang Singapura sekarang ini menderita kondisi pernapasan akut seperti flu atau batuk," jelas laporan tersebut, dikutip MNC Portal, Selasa (28/5/2024).

Karena itu, laporan dari Direktur Medis Unihealth dr Xie Huizhang mengatakan bahwa alat tes untuk Covid-19 atau influenza yang bisa dipakai di rumah mengalami peningkatan permintaan.