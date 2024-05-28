Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Lina Medina, Ibu Termuda yang Melahirkan di Usia 5 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |07:00 WIB
Kisah Lina Medina, Ibu Termuda yang Melahirkan di Usia 5 Tahun
Kisah haru Lina Medina melahirkan di usia 5 tahun. (Foto: Uniland)
KISAH Lina Medina gadis asal Peru begitu menyentuh hati sekaligus menjadi tanda tanya lantaran dirinya disebut menjadi ibu termuda usai melahirkan di usia lima tahun.

Kisah mengerikan itu terjadi di tahun 1939. Lina diketahui melahirkan seorang bayi laki-laki hingga disebut menjadi ibu termuda di dunia. Kekhawatiran mulai muncul ketika Lina, yang tinggal di desa terpencil di Andes, mulai mengalami pertumbuhan yang tidak biasa di sekitar perutnya.

Orang tuanya awalnya khawatir dia menderita tumor lantaran perutnya yang semakin membesar. Pada bulan April 1939, ibu Lina membawanya ke rumah sakit untuk menemui dr Gérado Lozada untuk meminta bantuan. Kaget bukan kepalang saat sanh ibunda mengetahui bahwa putrinya sedang hamil tujuh bulan.

Hal itu pun membuat ibunda Lina bertanya-tanya. Seolah tak mungkin seorang bocah lima tahun bisa mengandung bayi di dalam perutnya. Di tengah kebingungan itu, petugas medis mengungkap bahwa Lina memiliki kondisi langka yang disebut pubertas dini.

Lina Medina

Ini merupakan kelainan yang membuat seorang anak mengalami pubertas pada usia muda yang tidak normal.

Merangkum dari Uniland, Selasa (28/5/2024) Lina dikatakan sudah mulai menstruasi bertahun-tahun sebelum melahirkan, dan ibunya mengatakan dia sudah menstruasi pada saat dia berusia tiga tahun.

Karena kondisi langka yang dialaminya, Lina telah mengembangkan organ seksual dewasa saat masih balita yang berarti secara fisik dia mampu untuk hamil pada usia yang begitu muda.

Lantas, bagaimana nasib putra Lina dan siapa yang menghamili bocah lima tahun itu?

Lina melahirkan putranya yang sehat melalui operasi caesar dalam usia lima tahun, tujuh bulan. Bayi laki-laki itu diberi nama Gerado, diambil dari nama dokter yang menangani kasus Lina yang sangat tak biasa ini. Sosok yang menghamili Lina pun menjadi tanda tanya besar.

Awalnya, pihak berwenang meyakini pelaku yang memerkosa Lina adalah ayahnya sendiri, Tilburelo. Sang ayah pun ditangkap dan didakwa melakukan pelecehan seksual.

