HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Minum Air Daun Mint yang Jarang Diketahui

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:30 WIB
5 Manfaat Minum Air Daun Mint yang Jarang Diketahui
Manfaat minum air daun mint, (Foto: Freepik)
A
A
A

DAUN mint terkenal dengan aroma segarnya, bukan hanya sekedar bahan tambahan atau penghias di makanan seperti dessert, makanan berat hingga minuman.

Tahukah Anda salah satu olaha daun mint, yakni air daun mint yaitu campuran beberapa daun mint segar ke dalam segelas air ditambah dengan perasan air lemon dan sedikit madu untuk rasa manis ternyata menawarkan manfaat efektif untuk tubuh.

Nah, kira-kira apa saja manfaatnya? Melansir dari NDTV Food, Selasa (28/5/2024), berikut ini merupakan lima manfaat minum air daun mint yang baik untuk kesehatan tubuh.

 BACA JUGA:

1. Menjaga tubuh tetap terhidrasi: Air daun mint adalah minuman yang menyegarkan dan bebas kalori. Minum air daun mint dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan cara yang menyenangkan.

 2. Baik untuk kesehatan pencernaan: Daun mint mengandung mentol, senyawa aktif yang dapat meredakan berbagai masalah pencernaan. Mentol inilah yang membantu merangsang enzim pencernaan, yang meningkatkan proses pencernaan dan membantu mengatasi masalah seperti kembung dan gas.

Minum air daun mint secara teratur membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan berfungsi dengan baik.

Halaman:
1 2
      
