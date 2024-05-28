Viral Tepung dari Kulit Pisang, Ada Manfaatnya untuk Kesehatan Tubuh?

TENGAH viral di kalangan pemerhati kesehatan tepung dari kulit pisang, ramai diyakini membawa manfaat bagi kesehatan tubuh. Benarkah klaim tersebut?

Ya, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kini ada sekelompok orang memanfaatkan kulit pisang untuk sesuatu yang lebih berguna. Ini juga dinilai meminimalisir sampah kulit pisang yang memberi dampak buruk bagi lingkungan.

Nah, upaya yang dilakukan untuk mengurai sampah kulit pisang adalah mengubahnya menjadi tepung. Selain menjadi tepung, kulit pisang juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, pupuk, dan lainnya

Dijelaskan dalam Medical News Today, kulit pisang sendiri mengandung tinggi serat, magnesium, potasium, dan antioksidan. Kandungan itu yang cuma dimanfaatkan untuk kesehatan manusia.

(Foto: Freepik)

"Mengganti 7,5% tepung gandum dengan tepung pisang pada adonan kue dan roti dapat meningkatkan kadar protein. Jumlah maksimal tepung pisang yang disarankan pada resep adalah 10%. Jika lebih dari itu, adonan menjadi lebih basah," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (28/5/2024)