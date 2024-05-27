Jelang Malam Penobatan, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Beri Pesan untuk Finalis Miss Indonesia 2024

KOMPETISI Miss Indonesia 2024 segera memasuki babak penentuan. Malam penobatan Miss Indonesia 2024 alam digelar pada Rabu (29/5/2024) di Studio RCTI+.

Menjelang malam penobatan tersebut, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova telah tiba di Indonesia pada Senin (27/5/2024). Miss World asal Republik Ceko ini akan menjadi juri spesial saat malam penobatan Miss Indonesia 2024 nanti.

Sesama orang yang ikut berkompetisi di dunia kecantikan, Miss World ke-71 ini memberikan pesan kepada 38 finalis Miss Indonesia 2024. Krystyna Pyszkova menyebut para finalis harus jujur dan menampilkan potensi keotentikannya sendiri.

"Yang pasti, tetap jujur ​​pada diri sendiri, karena yang terpenting adalah menunjukkan apa wawasan diri Anda, apa yang autentik bagi Anda," kata Miss World 2023 Krystyna Pyszkova, saat ditemui MNC Portal Indonesia di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.