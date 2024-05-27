Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Malam Penobatan, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Beri Pesan untuk Finalis Miss Indonesia 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:40 WIB
Jelang Malam Penobatan, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Beri Pesan untuk Finalis Miss Indonesia 2024
Miss World Krystyna Pyszkova. (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

KOMPETISI Miss Indonesia 2024 segera memasuki babak penentuan. Malam penobatan Miss Indonesia 2024 alam digelar pada Rabu (29/5/2024) di Studio RCTI+.

Menjelang malam penobatan tersebut, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova telah tiba di Indonesia pada Senin (27/5/2024). Miss World asal Republik Ceko ini akan menjadi juri spesial saat malam penobatan Miss Indonesia 2024 nanti.

Sesama orang yang ikut berkompetisi di dunia kecantikan, Miss World ke-71 ini memberikan pesan kepada 38 finalis Miss Indonesia 2024. Krystyna Pyszkova menyebut para finalis harus jujur dan menampilkan potensi keotentikannya sendiri.

"Yang pasti, tetap jujur ​​pada diri sendiri, karena yang terpenting adalah menunjukkan apa wawasan diri Anda, apa yang autentik bagi Anda," kata Miss World 2023 Krystyna Pyszkova, saat ditemui MNC Portal Indonesia di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Miss World

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement