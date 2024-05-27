Potret Isyana Sarasvati Cosplay Jadi Wednesday, Stylish Abis

ISYANA Sarasvati salah satu penyanyi Indonesia yang namanya tengah naik daun. Selain memiliki suara yang indah dengan lagu-lagu hits-nya, ia juga dikenal memiliki gaya outfit yang stylish,

Dalam setiap penampilannya, Isyana kerap tampil nyentrik dengan gaya rambut dan makeup yang unik. Penampilannya pun kerap jadi sorotan.

Seperti baru-baru ini Isyana mengunggah foto dirinya saat cosplay jadi Wednesday. Dia memakai midi dress warna hitam dan tampilan makeup tebal. Berikut ulasannya dari Instagram @isyanasarasvati.

Cosplay jadi Wedneday

Potret Isyana Sarasvati saat cosplay jadi Wednesday. Dia memakai midi dress warna hitam dipadukan dengan stocking dan high heels. Tampilan Isyana terlihat manglingi dengan makeup tebal.

Tampil dengan makeup gotik

Gaya makeup Isyana pada tampilannya ini terlihat berbeda. Dia memakai polesan makeup tema gotik, menggunakan lipstik warna hitam. Sementara area matanya memakai eye shadow warna oren yang terlihat bold. Isyana pose memberikan ekspresi wajah garang.