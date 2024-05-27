Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Isyana Sarasvati Cosplay Jadi Wednesday, Stylish Abis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |09:08 WIB
Potret Isyana Sarasvati Cosplay Jadi Wednesday, Stylish Abis
Isyana Sarasvati. (Foto: Instagram)
A
A
A

ISYANA Sarasvati salah satu penyanyi Indonesia yang namanya tengah naik daun. Selain memiliki suara yang indah dengan lagu-lagu hits-nya, ia juga dikenal memiliki gaya outfit yang stylish,

Dalam setiap penampilannya, Isyana kerap tampil nyentrik dengan gaya rambut dan makeup yang unik. Penampilannya pun kerap jadi sorotan.

Seperti baru-baru ini Isyana mengunggah foto dirinya saat cosplay jadi Wednesday. Dia memakai midi dress warna hitam dan tampilan makeup tebal. Berikut ulasannya dari Instagram @isyanasarasvati.

Cosplay jadi Wedneday

Isyana Sarasvati

Potret Isyana Sarasvati saat cosplay jadi Wednesday. Dia memakai midi dress warna hitam dipadukan dengan stocking dan high heels. Tampilan Isyana terlihat manglingi dengan makeup tebal.

Tampil dengan makeup gotik

Isyana Sarasvati

Gaya makeup Isyana pada tampilannya ini terlihat berbeda. Dia memakai polesan makeup tema gotik, menggunakan lipstik warna hitam. Sementara area matanya memakai eye shadow warna oren yang terlihat bold. Isyana pose memberikan ekspresi wajah garang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/612/3116854/potret_isyana_sarasvati_saat_dampingi_suami_yang_raih_gelar_dokter_spesialis-akyS_large.jpg
5 Potret Isyana Sarasvati saat Dampingi Suami yang Raih Gelar Dokter Spesialis di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/194/3072880/isyana_sarasvati-Z9oH_large.jpg
Isyana Sarasvati Tampil ala Grunge Style, Ciptakan Kesan Vintage nan Classy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048639/vidi_aldiano-w4cl_large.jpg
Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040822/anggun_c_sasmi_dan_isyana_sarasvati-QgDt_large.jpg
Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu Lilin Lilin Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013048/isyana-sarasvati-unggah-foto-bareng-avanged-sevenfold-netizen-berharap-kolab-bareng-25vRH9OovX.jpg
Isyana Sarasvati Unggah Foto Bareng Avanged Sevenfold, Netizen Berharap Kolab Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/194/2985522/inspirasi-office-look-ala-isyana-sarasvati-cobalah-tampil-lebih-edgy-ERGRw7AwUL.jpg
Inspirasi Office Look ala Isyana Sarasvati, Cobalah Tampil Lebih Edgy
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement