Viral Anak Kecil Pakai Traffic Cone Jadi Topi, Netizen: Dikira Pak Tarno

ANAK-ANAK gemar sekali meniru apa yang dilihatnya dari orang dewasa atau film kartun yang mereka tonton. Meski mereka merasa melakukan hal tersebut adalah wajar, tetapi melihat mereka meniru dengan caranya sendiri terkadang menjadi sumber tawa yang tidak ada habisnya.

Sama halnya dengan anak laki-laki yang satu ini. Nampaknya dia habis menonton atau mungkin main video game, dan lantas mengikuti salah satu karakter tersebut.

Dilansir dari video Tiktok, akun @oellllll membagikan video seorang anak berjalan di pinggir jalan raya dengan traffic cone di kepalanya. Karena memiliki badan yang kecil sehingga cone tersebut dapat masuk sampai setengah bagian tubuhnya.

Seperti kesulitan saat berjalan, ia berusaha membuka cone tersebut dengan mengangkat dan sambil terus berjalan.