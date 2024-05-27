Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Anak Kecil Pakai Traffic Cone Jadi Topi, Netizen: Dikira Pak Tarno

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |08:07 WIB
Viral Anak Kecil Pakai Traffic Cone Jadi Topi, Netizen: Dikira Pak Tarno
Viral Anak Random dengan Traffic Cone. (Foto: TikTok)
A
A
A

ANAK-ANAK gemar sekali meniru apa yang dilihatnya dari orang dewasa atau film kartun yang mereka tonton. Meski mereka merasa melakukan hal tersebut adalah wajar, tetapi melihat mereka meniru dengan caranya sendiri terkadang menjadi sumber tawa yang tidak ada habisnya.

Sama halnya dengan anak laki-laki yang satu ini. Nampaknya dia habis menonton atau mungkin main video game, dan lantas mengikuti salah satu karakter tersebut.

Viral Anak Pakai Cone

Dilansir dari video Tiktok, akun @oellllll membagikan video seorang anak berjalan di pinggir jalan raya dengan traffic cone di kepalanya. Karena memiliki badan yang kecil sehingga cone tersebut dapat masuk sampai setengah bagian tubuhnya.

Seperti kesulitan saat berjalan, ia berusaha membuka cone tersebut dengan mengangkat dan sambil terus berjalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement