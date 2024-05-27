Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Onigiri Dibuat Pakai Ketiak Cewek Cantik, Jepang Memang Beda!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |07:08 WIB
Viral Onigiri Dibuat Pakai Ketiak Cewek Cantik, Jepang Memang Beda!
Viral Onigiri dengan Ketiak. (Foto: Sirabee)
A
A
A

SEBUAH tren diluar nalar sedang populer di Jepang. Tren ini berkaitan dengan makanan onigiri yang menjadi salah satu makanan tradisional Jepang dimana juga begitu populer di Indonesia.

Jika Anda membayangkan tangan-tangan terampil seorang chef yang membentuk onigiri menjadi segitiga seperti yang umum dijumpai, Anda akan menemukan yang berbeda di Jepang. Melansir dari Today Online, di Jepang saat ini tengah populer onigiri yang dibentuk oleh ketiak para perempuan cantik di sana.

Onigiri Ketiak

Teknik pembuatan ini sungguh mengejutkan karena dianggap tidak higienis. Yang lebih mencengangkan lagi, bola-bola nasi ini rasa ketiak ini bernilai fantastis. Bola nasi ini pun dijual dengan harga lebih dari 10 kali lipat dari onigiri biasa.

Onigiri di Jepang biasanya dijual hanya dengan harga 100-200 yen atau setara dengan Rp10 ribu-Rp20 ribu. Berarti, Anda perlu merogoh kocek hingga 100 ribu rupiah untuk mencoba onigiri rasa ketiak itu!

Uniknya lagi, onigiri tersebut dibuat di tempat sehingga calon pembeli dapat menyaksikan proses pembentukan nasi di ketiak tersebut.

