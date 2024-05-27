Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kim Da-eun, Atlet Voli Cantik yang Punya Wajah Imut

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Kim Da-eun, Atlet Voli Cantik yang Punya Wajah Imut
Atlet Voli Cantik Kim Da-eun. (Foto: Instagram)
A
A
A

KIM Da-eun merupakan atlet voli kelahiran 2001 asal Korea Selatan. Kini, dia tergabung dalam klub Pink Spiders di V-League Korea dengan posisi sebagai outside hitter.

Kim Da-eun juga masuk dalam skuad untuk mempersiapkan beberapa kejuaraan termasuk Voli Asia 2023, Olimpiade Paris 2024 dan Asia Games di Hangzou. Dengan usianya yang masih muda, Kim Da-eun memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan timnya.

Memang, tidak hanya performanya yang menarik perhatian tapi juga penampilannya. Melansir sosial media Instagram pribadinya @d_e._.1, berikut beberapa penampilan cantik Ki Da-eun.

Main Hujan

Kim Da-eun

Kim Da-eun tampak senang saat bermain hujan di taman, dengan berpose sambil memegang payung serta ekspresi wajahnya yg menatap ke arah payung terlihat sangat gembira.

Bodygoals Menggoda

Kim Da-eun

Selain parasnya yang cantik Kim Da-eun juga memiliki tubuh yang bodygoals, tampak terlihat ia sedang berpose di bawah terik matahari dengan mengenakan kacamata hitam yang membuat tampil kece.

Auranya Atletis

Kim Da-eun

Masih dengan tubuh bodygoalsnya yang mempesona, kali ini Kim Da-eun tampil dengan gaya sporty dengan mengenakan celana jogger dan sepatu sneakers tampak ia terlihat berpose sehabis olahraga.

