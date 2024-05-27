5 Potret Kim Da-eun, Atlet Voli Cantik yang Punya Wajah Imut

KIM Da-eun merupakan atlet voli kelahiran 2001 asal Korea Selatan. Kini, dia tergabung dalam klub Pink Spiders di V-League Korea dengan posisi sebagai outside hitter.

Kim Da-eun juga masuk dalam skuad untuk mempersiapkan beberapa kejuaraan termasuk Voli Asia 2023, Olimpiade Paris 2024 dan Asia Games di Hangzou. Dengan usianya yang masih muda, Kim Da-eun memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan timnya.

Memang, tidak hanya performanya yang menarik perhatian tapi juga penampilannya. Melansir sosial media Instagram pribadinya @d_e._.1, berikut beberapa penampilan cantik Ki Da-eun.

Main Hujan

Kim Da-eun tampak senang saat bermain hujan di taman, dengan berpose sambil memegang payung serta ekspresi wajahnya yg menatap ke arah payung terlihat sangat gembira.

Bodygoals Menggoda

Selain parasnya yang cantik Kim Da-eun juga memiliki tubuh yang bodygoals, tampak terlihat ia sedang berpose di bawah terik matahari dengan mengenakan kacamata hitam yang membuat tampil kece.

BACA JUGA: 5 Potret Rumah Mewah Thariq Halilintar

Auranya Atletis

Masih dengan tubuh bodygoalsnya yang mempesona, kali ini Kim Da-eun tampil dengan gaya sporty dengan mengenakan celana jogger dan sepatu sneakers tampak ia terlihat berpose sehabis olahraga.