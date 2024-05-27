Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Rio Haryanto Lamar Athina Papadimitriou, Keponakan Sandiaga Uno

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:26 WIB
Potret Mesra Rio Haryanto Lamar Athina Papadimitriou, Keponakan Sandiaga Uno
Athina Papadimiriou. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMBALAP Rio Haryanto resmi melamar kekasihnya Athina Papadimitriou. Perempuan cantik ini pun ternyata merupakan keponakan dari menparekraf Sandiaga Uno.

Momen lamaran Rio dan Athina pun dibagikan oleh Sandiaga Uno melalui unggahan Instagramnya. Dalam foto yang dibagikan, Rio tampak berlutut untuk melamar Athina sembari menyerahkan buket bunga.

Senyum semringah pun selalu terpancar dari wajah keduanya, termasuk anggota keluarga yang larut dalam suasana bahagia bercampur haru.

Athina Papadimitriou

"Dengan penuh rasa bahagia, saya ucapkan selamat atas acara lamaran keponakan saya tercinta, Athina dan @rharyantoracing," ujar Sandiaga Uno dikutip dari unggahan Instagramnya @sandiuno.

Halaman:
1 2
      
