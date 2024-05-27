Potret Mesra Rio Haryanto Lamar Athina Papadimitriou, Keponakan Sandiaga Uno

PEMBALAP Rio Haryanto resmi melamar kekasihnya Athina Papadimitriou. Perempuan cantik ini pun ternyata merupakan keponakan dari menparekraf Sandiaga Uno.

Momen lamaran Rio dan Athina pun dibagikan oleh Sandiaga Uno melalui unggahan Instagramnya. Dalam foto yang dibagikan, Rio tampak berlutut untuk melamar Athina sembari menyerahkan buket bunga.

Senyum semringah pun selalu terpancar dari wajah keduanya, termasuk anggota keluarga yang larut dalam suasana bahagia bercampur haru.

"Dengan penuh rasa bahagia, saya ucapkan selamat atas acara lamaran keponakan saya tercinta, Athina dan @rharyantoracing," ujar Sandiaga Uno dikutip dari unggahan Instagramnya @sandiuno.