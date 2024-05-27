Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tiba di Indonesia, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Ngaku Suka Cuaca Jakarta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:27 WIB
Tiba di Indonesia, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova Ngaku Suka Cuaca Jakarta
Miss World 2023 Krystyna Pyszkova tiba di Indonesia untuk final Miss Indonesia 2024, (Foto: MPI/ Arif Julianto)
A
A
A

MISS World 2023 Krystyna Pyszkova baru saja mendarat di Indonesia setelah melewati 20 jam dalam penerbangan dari Republik Ceko. Dalam pantauan langsung tim MNC Portal Miss World ke-71 tersebut, begitu tiba langsung menyapa para awak media sekira pukul 16.10 WIB di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Perempuan dengan tinggi menjulang itu mengaku sangat senang untuk kedua kalinya menyambangi Indonesia.

 BACA JUGA:

"Ini adalah kedua kalinya saya datang ke Indonesia, saya sangat antusias aku sangat senang datang lagi ke sini," kata Miss World 2023 Krystyna Pyszkova saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Senin (27/5/2024)

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Arif Julianto) 

Krystyna mengaku sangat senang dengan cuaca di Indonesia. Menurutnya, tak hanya orang-orangnya saja yang hangat namun cuaca Indonesia juga hangat.

"Kesan pertama saya kepada orang Indonesia sangat friendly dan hangat. Bukan hanya orangnya tapi saya juga suka dengan cuaca di Indonesia," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
