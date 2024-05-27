Lisa BLACKPINK Pakai Outfit Emas di Atas Yacht Mewah

PESONA Lisa BLACKPINK tak pernah ada habisnya. Pelantun Money ini begitu memukau saat bergaya di kapal yacht mewah ketika berkunjung ke Monaco beberapa waktu lalu. Gaya Lisa ini sontak jadi sorotan netizen dan para BLINK.

Momen cantik Lisa berpose di atas kapal yacht mewah dibagikan personal BLACKPINK ini di akun Instagram-nya, @lalalalisa_m. Wanita 27 tahun ini tampil memukau dengan outfit serba emas yang elegan dan bersinar.

“Pit stop in Monaco,” tulis Lisa. Unggahan itu memerlihatkan pesona Lisa mengenakan set tembus pandang yang menampilkan atasan dan rok yang terbuat dari potongan emas. Busana emas itu dirancang oleh brand terkenal PIPATCHARA.

Meski terlihat indah, tapi ternyata material yang digunakan adalah hasil daur ulang. Gaun ini dubuat dari 80 persen tutup botol air isi ulang, dan 20 persen wadah makanan bening

Busana itu memiliki detail yang begitu memukau. Tak hanya itu, baju tersebut juga menampilkan lekuk tubuh Lisa yang body goals dan bikin takjub para netizen.

Melansir Koreaboo, pembuatan pakaian yang mempesona ini membutuhkan waktu tujuh hari kerja yang cermat. Setiap detail dibuat dengan cermat hingga sempurna, menonjolkan dedikasi merek terhadap pengerjaan yang sangat indah.

Lisa juga memamerkan detail busana emas yang ia kenakan, dan dipadukan dengan mini bag dari Louis Vuitton dengan custom gambar anak anjing di bagian depannya.