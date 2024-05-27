Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Pilu Lina Medina Jadi Ibu Termuda, Melahirkan di Usia 5 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |20:30 WIB
Kisah Pilu Lina Medina Jadi Ibu Termuda, Melahirkan di Usia 5 Tahun
Kisah pilu Lina Medina ibu termuda di dunia, (Foto: Wikimedia Commons)
A
A
A

PERNAHKAH Anda mengedengar kisah pilu dari seorang gadis kecil bernama Lina Medina? Cerita gadis asal Peru ini begitu mengiris hati, sekaligus menjadi tanda tanya.

Bagaimana tidak, pasalnya Lina disebut menjadi ibu termuda usai melahirkan di usia lima tahun. Kisah mengerikan ini terjadi di tahun 1939, gadis malang tersebut diketahui melahirkan seorang bayi laki-laki, menjadikan dirinya disebut menjadi ibu termuda di dunia.

 BACA JUGA:

Kronologi awal bermula dari kedua orang tuanya yang cemas ketika Lina, yang tinggal di desa terpencil di Andes, mulai mengalami pertumbuhan yang tidak biasa di sekitar perutnya. Orang tuanya awalnya khawatir sang anak menderita tumor lantaran perutnya yang semakin membesar.

 BACA JUGA:

Pada bulan April 1939, ibu Lina membawanya ke rumah sakit untuk menemui Dr Gérado Lozada untuk meminta bantuan. Ibunda Lina pun kaget bukan kepalang, mengetahui bahwa putri kecilnya sedang hamil tujuh bulan.

 

(Foto: Wikimedia Commons)

Hal itu pun sontak membuat ibunda Lina bertanya-tanya. Seolah tak mungkin seorang bocah lima tahun bisa mengandung jabang bayi di dalam perutnya.

Halaman:
1 2 3
      
