HOME WOMEN LIFE

Viral Ada Penampakan di Foto Raffi Ahmad saat Touring Bareng Gading Marten, Ariel Noah dan Desta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:01 WIB
Viral Ada Penampakan di Foto Raffi Ahmad saat Touring Bareng Gading Marten, Ariel Noah dan Desta
Desta Mahendra, Gading Marten, Raffi Ahmad, Ariel Noah. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAFFI Ahmad, Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta Mahendra baru-baru ini terlihat melakuakn touring motor gede (moge). Mereka melakukan perjalanan ke berbagai tempat, salah satunya adalah Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara.

Tak hanya momen lucu, momen touring mereka juga diwarnai dengan pengalaman horor. Hal itu turut diceritakan oleh Raffi Ahmad lewat postingan di akun Instagramnya.

Dalam postingan tersebut, Raffi membagikan sebuah potret di mana ia, Ariel, Gading dan Desta tampak berfoto di depan sebuah gedung kosong. Sekilas, tidak ada yang aneh dalam potret tersebut. Ekspresi keempatnya pun tampak begitu ceria. Namun, rupanya, mereka tak hanya foto bereempat.

Penampakan Horror

Pasalnya, terdapat satu sosok yang ikut tertangkap kamera dan tampak tengah berdiri di dalam gedung tua itu. Meski dari kejauhan, namun sosok bayangan hitam tersebut tampak terlihat cukup jelas.

Bahkan, untuk memperjelas sosok tersebut, Raffi juga tampak membagikan potret sosok tersebut yang telah diperbesar dan diberi tanda anak panah.

“Hmmmm…. coba dilihat postingan ini. Keliatan gak?,” tulis Raffi, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @raffinagita1717, dikutip Senin, (27/5/2024).

Penampakan Horror

Usut punya usut, gedung kosong tersebut dulunya adalah rumah sakit tempat di mana Ariel Noah dilahirkan. Rumah sakit yang berlokasi di Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu kini terbengkalai dan telah menjadi gedung kosong.

“Ini tempat dulu RS (@arielnoah lahir di tempat itu, tapi sekarang tempatnya udh jd gedung kosong),” tulis Raffi lagi.

Postingan Raffi yang membagikan pengalaman horornya saat touring bareng Ariel Noah, Gading, dan Desta itu lantas viral dan sukses mencuri perhatian warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
