Viral Pelari Tak Sengaja Terkunci di GBK, Endingnya Merangkak Lewat Kolong Pagar

KAWASAN Gelora Bung Karno (GBK) kini menjadi tempat favorit masyarakat, khususnya penduduk Jakarta dan sekitarnya untuk berolahraga, terutama di malam hari. Kemegahan stadionnya serta berbagai fasilitas olahraga yang lengkap, menjadikan GBK sebagai lokasi untuk berolahraga di alam bebas dan gratis yang menarik bagi banyak orang.

Namun, kompleks olahraga ini juga memiliki aturan yang perlu dipatuhi oleh para pengunjung, salah satunya adalah jam operasional. Terkadang, banyak masyarakat yang keasyikan menikmati aktivitas mereka, hingga berakhir lupa waktu. Seperti yang dialami oleh beberapa orang pelari ini.

Dalam video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @junajunos, yang sudah viral mendapatkan lebih dari 1,3 juta kali penayangan dan lebih dari 39 ribu like ini, menunjukkan dirinya bersama beberapa kawan lainnya, tak sengaja terjebak di dalam kompleks GBK usai berolahraga.

(Foto: TikTok @junajunos)

“Orang gila mana yang terjebak terkunci di GBK?,” tulis @junajunos sebagai keterangan dalam video berdurasi 15 detik itu.