HOME WOMEN LIFE

Viral Warung Punya Pemandangan Hutan Magis ala Film Harry Potter, Ternyata di Subang!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:30 WIB
Viral Warung Punya Pemandangan Hutan Magis ala Film Harry Potter, Ternyata di Subang!
Viral warung punya pemandangan hutan magis ala film Harry Potter, (Foto: TikTok @rizkvtaaaaa)
WARUNG-warung kecil adalah pemandangan yang biasa ditemukan di pinggir jalan atau pun di tempat wisata. Namun, pernahkah Anda mengunjungi warung yang ternyata memiliki pemandangan hutan indah dan magis bak di film Harry Potter?

 BACA JUGA:

Momen keindahan pemandangan dari warung dengan latar hutan magis bak di film-film ini, tengah ramai di sosial media lewat video yang diunggah oleh akun TikTok, @rizkvtaaaaa.

Mulanya, tak ada yang aneh dengan bentuk warung kecil tersebut. Namun, ketika masuk ke dalamnya, warung tersebut menyuguhkan pemandangan belakang yakni hutan indah penuh kabut seperti di negeri dongeng.

(Foto: TikTok @rizkvtaaaaa) 

“Warung makan dengan view belakang hutan ala film Harry Potter,” tulis @rizkvtaaaaa, sebagai keterangan video.

Viralnya warung dengan pemandangan hutan ala film Harry Potter ini pun membuat netizen bertanya-tanya akan lokasi hutan tersebut. Sang pemilik akun, Rizki Vita Agnes mengatakan hutan tersebut berlokasi di Tangkuban Perahu, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
