Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usung Ramah Lingkungan dan Halal, Snap Clean Jadi Alternatif Kebutuhan Rumah Tangga

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:27 WIB
Usung Ramah Lingkungan dan Halal, Snap Clean Jadi Alternatif Kebutuhan Rumah Tangga
Laksamana Sakti, COO dan Cofounder Siklus; Anton Kurniawan, Head of Strategy and Business Development Siklus, saat memperkenalkan Siklus Home Care
A
A
A

Mengusung ramah lingkungan dan produk yang halal, Startup Indonesia, Siklus, berinovasi dengan memperkenalkan produk pembersih rumah tangga, Siklus Home Care. Menggandeng perusahaan lokal, Siklus yakin produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar.

Head of Strategy and Business Development Siklus, Anton Kurniawan, mengatakan, ramah lingkungan yang dimaksud karena pihaknya tidak akan mengeluarkan produk pembersih rumah tangga dalam bentuk sachet. Pihaknya lebih memilih dengan produk kemasan jeriken dengan ukaran yang besar dan lebih ekonomis.

"Seluruh produk dalam lini Siklus Home Care sudah disertai dengan fasilitas tukar wadah, sehingga para pengguna bisa turut menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan rumah mereka secara bersamaan," kata Anton di Jakarta.

Tidak hanya itu, program antar jemput yang diusung pun diharapkan bisa membuat konsumen dapat lebih mudah mengakses Snap Clean. Bahkan biaya flat yang dikenakan kepada konsumen hanya Rp15 ribu untuk pengiriman Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Kita juga akan menggunakan kendaraan listrik yang hemat energi saat melakukan tukar wadah kepada pelanggan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/612/3089791/duta_sheila_on_7_ungkap_alasan_rumah_tangganya_bisa_harmonis_selama_21_tahun-a6tW_large.jpg
Duta Sheila On 7 Ungkap Alasan Rumah Tangganya Bisa Harmonis Selama 21 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/612/2965007/fakta-sedih-di-balik-anniversary-pernikahan-ria-ricis-dan-teuku-ryan-x2UnghvnYl.jpg
Fakta Sedih di Balik Anniversary Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/612/2964855/ramai-video-dakwah-oki-setiana-dewi-soal-nasihat-rumah-tangga-netizen-urusin-adiknya-dulu-yogSAnR54k.jpg
Ramai Video Dakwah Oki Setiana Dewi Soal Nasihat Rumah Tangga, Netizen: Urusin Adiknya Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/612/2951495/mau-nikah-7-pertanyaan-ini-wajib-dibicarakan-dengan-pasangan-UOTNfjE9ln.jpg
Mau Nikah? 7 Pertanyaan Ini Wajib Dibicarakan dengan Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943196/5-potret-mesra-wirang-birawa-dan-istri-sebelum-dugaan-tindak-kdrt-4jgetGxOf5.jpg
5 Potret Mesra Wirang Birawa dan Istri Sebelum Dugaan Tindak KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928910/arti-raut-wajah-teuku-ryan-saat-ria-ricis-tak-datang-di-wisuda-ini-kata-psikolog-PbnirMo9lc.jpg
Arti Raut Wajah Teuku Ryan saat Ria Ricis Tak Datang di Wisuda, Ini Kata Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement