Usung Ramah Lingkungan dan Halal, Snap Clean Jadi Alternatif Kebutuhan Rumah Tangga

Mengusung ramah lingkungan dan produk yang halal, Startup Indonesia, Siklus, berinovasi dengan memperkenalkan produk pembersih rumah tangga, Siklus Home Care. Menggandeng perusahaan lokal, Siklus yakin produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar.

Head of Strategy and Business Development Siklus, Anton Kurniawan, mengatakan, ramah lingkungan yang dimaksud karena pihaknya tidak akan mengeluarkan produk pembersih rumah tangga dalam bentuk sachet. Pihaknya lebih memilih dengan produk kemasan jeriken dengan ukaran yang besar dan lebih ekonomis.

"Seluruh produk dalam lini Siklus Home Care sudah disertai dengan fasilitas tukar wadah, sehingga para pengguna bisa turut menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan rumah mereka secara bersamaan," kata Anton di Jakarta.

Tidak hanya itu, program antar jemput yang diusung pun diharapkan bisa membuat konsumen dapat lebih mudah mengakses Snap Clean. Bahkan biaya flat yang dikenakan kepada konsumen hanya Rp15 ribu untuk pengiriman Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Kita juga akan menggunakan kendaraan listrik yang hemat energi saat melakukan tukar wadah kepada pelanggan," tuturnya.