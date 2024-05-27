Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nagita Slavina Pakai Gantungan Tas Mini Seharga Rp7 Juta, Netizen: Bisa Cicil KPR 2 Bulan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |15:05 WIB
Nagita Slavina Pakai Gantungan Tas Mini Seharga Rp7 Juta, Netizen: Bisa Cicil KPR 2 Bulan
Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
A
A
A

FASHION Nagita Slavina seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Barang-barang mewah nan mahal memang kerap melekat pada istri Sultan Andara itu.

Terbaru, Gigi akrab Nagita disapa bikin netizen syok dengan gantungan tas yang ia kenakan.

Nagita Slavina

Momen itu diunggah akun Instagram, @fanpage_nagitaslavina. Terlihat istri Raffi Ahmad ini mengenakan tas Chanel berwarna merah muda yang terdapat gantungan kecil di bagian belakangnya.

Bukan sembarangan gantungan tas, barang kecil itu merupakan keluaran brand luxury ternama, Loewe. Gantungan seri Flower Dice Charm ini begitu cantik dengan bentuk bunga berwarna merah muda.

Desainnya yang mini membuat asesoris tas dengan detail strap berwarna hijau dan gantungan berwarna emas ini semakin elegan. Warna bunganya yang cerah begitu cocok saat dikenakan di tas merah muda yang dikenakan Nagita Slavina.

Tak tanggung-tanggung, gantungan tas kecil milik Nagita Slavina ini tentu memiliki harga yang gak kaleng-kaleng. Gantungan dari brand Loewe ini dibandrol seharga USD450 atau setara dengan Rp7,2 juta.

Halaman:
1 2
      
