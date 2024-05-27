Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Ikang Fawzi yang Viral usai Antre Seharian Layanan BPJS Kesehatan di Tangsel

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |09:37 WIB
Profil dan Potret Ikang Fawzi yang Viral usai Antre Seharian Layanan BPJS Kesehatan di Tangsel
Ilustrasi profil dan potret Ikang Fawzi yang viral ( Foto : Instagram)
A
A
A

PROFIL dan potret Ikang Fawzi yang viral usai antre seharian layanan BPJS Kesehatan di Tangsel. Hal ini beredar usai sebuah video yang diunggah aktor senior viral hingga membuat heboh pada Rabu 22 Mei 2024.

Suami Marissa Haque itu mengungkap jika dirinya antre dari pagi hingga sore untuk mendapat pelayanan di BPJS Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Video itu diunggah melalui akun pribadinya @ikangfawzie. "Hai, hari ini dari pagi gua ngantre di BPJS Kesehatan di Tangsel, di BSD Tangsel. Ngantre dari jam 9 nan tadi ya, baru dapat jam 3-an," tulis Ikang Fawzi.

Untuk itu warganet mencari tahu profil dan potret Ikang Fawzi yang viral usai antre seharian layanan BPJS Kesehatan di Tangsel.

Adapun, Ahmad Zulfikar Fawzi atau yang lebih dikenal dengan nama Ikang Fawzi adalah seorang aktor dan musisi yang terkenal lewat film Pengantin Remaja 2. Lelaki kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1959 ini adalah anak dari Fawzi Abdulrani dan Setia Nurul Muliawati.

Ikang Fawzi

Ikang kerap berpindah-pindah tempat tinggal lantaran pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai diplomat. Ikang menjalani masa kecilnya di Jepang tepatnya di SRIT atau Sekolah Republik Indonesia Tokyo.

Dia mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang berkarier di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album, di antaranya Selamat Malam, Randy & Cindy, Preman, Aku Punya Cita Cita, Dua Sisi, dan Tembang perdamaian.

Halaman:
1 2
      
