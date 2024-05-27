Kenali Beda Bedak Tabur dan Padat, Mana yang Lebih Cocok untuk Kulitmu?

BEDAK merupakan salah satu produk kecantikan yang digunakan untuk menyelesaikan riasan dengan sempurna. Ditambah lagi, bedak dapat membantu menyerap minyak berlebih, menutup pori-pori, dan membuat kulit tampak lebih halus dan segar.

Namun bagaimana Anda dapat memilih bedak yang tepat untuk kebutuhan kulit Anda di antara banyak pilihan berbeda yang ada di pasaran. Lantas, apa perbedaan bedak tabur dan bedak padat?

1. Tekstur

Bedak tabur memiliki tekstur yang lebih ringan dan seringkali memberikan hasil akhir yang lebih jelas. Bedak ini cocok untuk Anda yang memiliki kulit berminyak atau kombinasi karena membantu mengontrol minyak berlebih di wajah.

Sementara bedak padat lebih memberikan hasil akhir matte. Bedak jenis ini cocok untuk kulit normal atau kering karena memberikan hasil yang lebih tahan lama.

2. Mudah digunakan

Bedak tabur biasanya lebih mudah digunakan karena bisa diaplikasikan dengan kuas bedak atau spons. Anda dapat dengan mudah mengontrol jumlah bedak yang Anda inginkan dan mengaplikasikannya secara merata.

Sedangkan bedak padat biasanya dilengkapi dengan aplikator berbentuk spons sehingga lebih mudah digunakan saat berpergian dan lebih nyaman digunakan di luar rumah.