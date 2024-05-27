Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenali Beda Bedak Tabur dan Padat, Mana yang Lebih Cocok untuk Kulitmu?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:34 WIB
Kenali Beda Bedak Tabur dan Padat, Mana yang Lebih Cocok untuk Kulitmu?
Bedak. (Foto: Freepik)
A
A
A

BEDAK merupakan salah satu produk kecantikan yang digunakan untuk menyelesaikan riasan dengan sempurna. Ditambah lagi, bedak dapat membantu menyerap minyak berlebih, menutup pori-pori, dan membuat kulit tampak lebih halus dan segar.

Namun bagaimana Anda dapat memilih bedak yang tepat untuk kebutuhan kulit Anda di antara banyak pilihan berbeda yang ada di pasaran. Lantas, apa perbedaan bedak tabur dan bedak padat?

1. Tekstur

Bedak tabur memiliki tekstur yang lebih ringan dan seringkali memberikan hasil akhir yang lebih jelas. Bedak ini cocok untuk Anda yang memiliki kulit berminyak atau kombinasi karena membantu mengontrol minyak berlebih di wajah. 

Sementara bedak padat lebih memberikan hasil akhir matte. Bedak jenis ini cocok untuk kulit normal atau kering karena memberikan hasil yang lebih tahan lama.

2. Mudah digunakan

Bedak tabur biasanya lebih mudah digunakan karena bisa diaplikasikan dengan kuas bedak atau spons. Anda dapat dengan mudah mengontrol jumlah bedak yang Anda inginkan dan mengaplikasikannya secara merata. 

Sedangkan bedak padat biasanya dilengkapi dengan aplikator berbentuk spons sehingga lebih mudah digunakan saat berpergian dan lebih nyaman digunakan di luar rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement