Minyak Ikan Mampu Obati Jerawat, Mitos atau Fakta?

MINYAK ikan memang memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Asam lemak omega-3 pada minyak ikan dapat membantu mengurangi peradangan secara keseluruhan dalam tubuh.

Brooke Jeffy, MD, dokter kulit bersertifikat dan pendiri Btwn Skincare, mengatakan omega-3 dalam minyak ikan dapat membantu mengatasi jerawat dengan mengurangi peradangan kulit. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Marine Drugs memperlihatkan minyak ikan mampu mengurangi jerawat.

“Karena minyak ikan kaya akan asam lemak omega-3 yang memiliki sifat anti inflamasi, dapat mengatasi jerawat dengan mengurangi peradangan kulit,” ujarnya seperti dikutip Popsugar.

"Mereka bekerja untuk menstabilkan testosteron dan faktor pertumbuhan seperti insulin 1 (IGF-1), keduanya meningkatkan produksi minyak, sebuah langkah penting dalam pembentukan jerawat," tambah dia.

Dr. Jeffy mengatakan, mereka yang memiliki jerawat inflamasi (jerawat merah, bengkak, nyeri) dan komedo (jerawat kecil) bisa diobati dengan minyak ikan. Menurutnya, efek penggunaan minyak ikan baru terlihat setelah dua hingga tiga bulan, tergantung jenis dan tingkat keparahan jerawat.