Rahasia Awdella Jaga Kesehatan Tubuh, Rutin Olahraga hingga Jaga Asupan Makanan

MENJAGA kesehatan tubuh adalah kunci utama untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan produktif. Itulah yang ditegaskan oleh Awdella, salah satu kontestan Indonesian Idol musim 10.

Pada kesempatan ini, Awdella berbagi pandangannya tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat dan bagaimana dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Penting dong! Karena sehat itu kunci. Kalau misalnya lagi sakit, kita jadi nggak bisa beraktivitas dan nggak bisa produktif dalam waktu yang lama,” ujarnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Senin, (27/5/2024), Awdella membagikan cara menjaga pola hidup sehatnya. Ketika ditanya mengenai bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat, Adella menjawab bahwa dia kerap mengikuti cara yang disarankan oleh dokter gizinya.

“Yang pasti tidurnya cukup ya, makannya juga dilihat gizinya. Aku ada ke dokter gizi soalnya, terus olahraga akhir-akhir ini,” katanya.

Berbicara tentang olahraga, Awdella memiliki beberapa kegiatan olahraga yang dia lakukan secara rutin. Dengan konsistensi ini, Awdella merasa seperti tiba-tiba menjadi atlet karena dia mencoba berbagai cabang olahraga.

Hal ini dia lakukan untuk ketahanan fisiknya agar tidak mudah lelah. Awdella memastikan bahwa dia meluangkan waktu setidaknya setengah jam hanya untuk berolahraga setiap hari.

“Apalagi umur-umur segini ya antara tiba-tiba lamaran sama tiba-tiba jadi atlet. Nah aku yang tiba-tiba jadi atlet, jadi semua cabang olahraga di coba. Tapi ada bagusnya sih buat ketahanan fisik biar enggak gampang capek, jadi aku tiap hari at least setengah jam ada buat olahraga,” kata awdella

Beberapa contoh olahraga yang rutin dilakukan Awdella termasuk lari, golf, dan pilates. Namun, belakangan ini dia lebih sering berlari dan bermain golf, sementara pilates menjadi pilihan yang paling jarang dilakukannya. Meski begitu, ketiga jenis olahraga ini tetap menjadi bagian dari rutinitasnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.

“Akhir-akhir ini sih aku lari terus main golf sama ada satu lagi itu yang paling jarang tuh pilates,” ujarnya.

Selain itu, Awdella juga berbagi tips tentang bagaimana dia menjaga pola makannya untuk tetap sehat. Menurutnya, penting untuk mengonsumsi karbohidrat secukupnya, memperbanyak protein, dan selalu memasukkan sayuran dalam setiap menu makanannya.

"Pokoknya tuh kalau aku karbonya secukupnya, yang banyak protein sama harus ada sayurnya. Pokoknya sayur apa aja yang penting ada sayurnya tiap hari gitu," ujarnya.