HOME WOMEN HEALTH

Menkes Budi Sambut Baik Bantuan Kegiatan Sosial Operasi Jantung dari Arab Saudi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |13:55 WIB
Menkes Budi Sambut Baik Bantuan Kegiatan Sosial Operasi Jantung dari Arab Saudi
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Kemenkes)
A
A
A

MENTERI Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi bantuan dari Arab Saudi yang membantu melakukan kegiatan sosial operasi jantung di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik di Medan, Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut sendiri merupakan bentuk kerja sama antara RSUP Adam Malik dengan King Salman (KS) Relief dan Muslim World League dari Arab Saudi.

“Muslim World League dan King Salman Relief sangat membantu RS Adam Malik untuk melakukan operasi jantung,” ujar Menkes Budi, pada konferensi pers secara daring yang dilakukan baru-baru ini.

Dalam praktiknya, KS Relief melakukan program bantuan medis kemanusiaan dengan melakukan operasi jantung di Kota Medan, Sumatera Utara. Pasien yang melakukan operasi jantung dalam kerja sama dengan Arab Saudi ini tidak perlu mengeluarkan biaya atau gratis karena sudah di-cover BPJS Kesehatan.

Menkes Budi

