Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |23:00 WIB
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
Selebgram Wanda Ponika curhat Bali seolah sedang dijajah WNA (Foto: Instagram/@wandaponika)
A
A
A

BELAKANGAN marak bermunculan dan viral terkait aksi turis asing di Bali yang terkesan 'semena-mena' alias seenaknya.

Hal ini lantas mulai menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kondisi di Bali yang saat ini terkesan seperti 'dijajah' oleh para warga negara asing (WNA).

Berbagai kalangan masyarakat di Indonesia pun mulai menyadari fenomena ini. Bahkan, beberapa publik figur mulai berani buka suara.

Salah satunya, motivator sekaligus desainer perhiasan yang tinggal di Bali, Wanda Ponika. Melalui postingan di akun Instagramnya, wanita yang juga selebgram ini turut meluapkan kekesalannya dengan tingkah para WNA di Bali yang dinilai semakin menjadi-jadi.

“Bali sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan kali pertama aku menulis kisah para WNA/turis asing yang 'menjajah' Bali. Penjajahan secara ekonomi dan harga diri,” tulis Wanda, dalam postingan di akun Instagramnya, @wandaponika.

Berikut beberapa hal yang disorot Wanda, hingga membuat Bali belakangan ini terkesan seperti sedang 'dijajah' oleh WNA.

1. Bertindak semena-mena

Menurut Wanda, banyak turis asing yang terkesan semena-mena, baik dengan turis lokal, hingga saat mereka sedang berada di tempat suci yang ada di Bali.

Curhat Wanda Ponika

(Foto: Instagram/@wandaponika)

“Mulai dari melakukan mereka yang seenaknya ugal-ugalan di jalan raya, penampilan tak sopan hingga berbuat mesum bahkan mengencingi tempat yang kami sucikan. Ga mau bayar sewa, ga bayar salon, resto, dan galakan mereka!!!” tutur founder House of Wanda itu.

“Seolah kita bangsa miskin lemah yang tak mampu berdaya dan tak mampu menindak dan memberi sanksi pada mereka,” lanjutnya.

2. Buka usaha hingga 'Kampung Moskow' di peta Bali

Seperti diketahui, sewa motor cukup menjamur di Bali dan menjadi salah satu usaha andalan masyarakat lokal di Bali. Sayangnya, usaha ini juga ikut 'diembat' oleh warga asing.

“Salah satunya usaha sewa motor. Ini adalah bisnis yang sangat banyak dilakukan warga Bali. Karena modalnya tak besar dan bisa dibiayai leasing. Kini bisnis inipun dirambah warga asing,” beber Wanda.

Mirisnya lagi, baru-baru ini juga sempat viral sebuah kawasan yang disebut Kampung Moskow, hingga namanya sempat muncul di peta Bali.

“Kini muncul nama Kampung Moskow di peta Bali, namanya New Mockaba dan lokasinya tak jauh dari Dalung. Mereka buka berbagai usaha dan bekerja dengan visa turis,” ungkap Wanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009234/heboh-wna-gelar-ritual-erotis-di-ubud-bali-sandiaga-gercep-lakukan-ini-Br2mPfK1CD.JPG
Heboh WNA Gelar Ritual Erotis di Ubud Bali, Sandiaga Gercep Lakukan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement