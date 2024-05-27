Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila

BELAKANGAN marak bermunculan dan viral terkait aksi turis asing di Bali yang terkesan 'semena-mena' alias seenaknya.

Hal ini lantas mulai menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kondisi di Bali yang saat ini terkesan seperti 'dijajah' oleh para warga negara asing (WNA).

Berbagai kalangan masyarakat di Indonesia pun mulai menyadari fenomena ini. Bahkan, beberapa publik figur mulai berani buka suara.

Salah satunya, motivator sekaligus desainer perhiasan yang tinggal di Bali, Wanda Ponika. Melalui postingan di akun Instagramnya, wanita yang juga selebgram ini turut meluapkan kekesalannya dengan tingkah para WNA di Bali yang dinilai semakin menjadi-jadi.

“Bali sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan kali pertama aku menulis kisah para WNA/turis asing yang 'menjajah' Bali. Penjajahan secara ekonomi dan harga diri,” tulis Wanda, dalam postingan di akun Instagramnya, @wandaponika.

Berikut beberapa hal yang disorot Wanda, hingga membuat Bali belakangan ini terkesan seperti sedang 'dijajah' oleh WNA.

1. Bertindak semena-mena

Menurut Wanda, banyak turis asing yang terkesan semena-mena, baik dengan turis lokal, hingga saat mereka sedang berada di tempat suci yang ada di Bali.

(Foto: Instagram/@wandaponika)

“Mulai dari melakukan mereka yang seenaknya ugal-ugalan di jalan raya, penampilan tak sopan hingga berbuat mesum bahkan mengencingi tempat yang kami sucikan. Ga mau bayar sewa, ga bayar salon, resto, dan galakan mereka!!!” tutur founder House of Wanda itu.

“Seolah kita bangsa miskin lemah yang tak mampu berdaya dan tak mampu menindak dan memberi sanksi pada mereka,” lanjutnya.

2. Buka usaha hingga 'Kampung Moskow' di peta Bali

Seperti diketahui, sewa motor cukup menjamur di Bali dan menjadi salah satu usaha andalan masyarakat lokal di Bali. Sayangnya, usaha ini juga ikut 'diembat' oleh warga asing.

“Salah satunya usaha sewa motor. Ini adalah bisnis yang sangat banyak dilakukan warga Bali. Karena modalnya tak besar dan bisa dibiayai leasing. Kini bisnis inipun dirambah warga asing,” beber Wanda.

Mirisnya lagi, baru-baru ini juga sempat viral sebuah kawasan yang disebut Kampung Moskow, hingga namanya sempat muncul di peta Bali.

“Kini muncul nama Kampung Moskow di peta Bali, namanya New Mockaba dan lokasinya tak jauh dari Dalung. Mereka buka berbagai usaha dan bekerja dengan visa turis,” ungkap Wanda.