Soroti Bule Ogah Masuk Wisata Air Terjun Bantimurung karena Tiket Mahal, Sandiaga: Jangan Digeneralisir

PUBLIK dibuat heboh dengan viralnya seorang wisatawan mancanegara (wisman) yang ogah memasuki destinasi wisata di Indonesia.

Momen itu terjadi usai mereka mengetahui mahalnya harga tiket masuk ke tempat rekreasi tersebut.

Di antaranya ialah turis asing yang berlibur di Gunung Bromo dan Air Terjun Bantimurung. Beredar video mereka mengurungkan niatnya untuk memasuki kawasan wisata itu lantaran harga tiket yang berkali-kali lipat lebih mahalnya dibanding untuk wisatawan lokal.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun menanggapi kejadian tersebut. Menurut Sandi, para pegiat pariwisata perlu memberikan pembinaan agar tidak membuat wisman merasa kapok berlibur ke Indonesia.

“Ini kasus per kasus, oknum per oknum, jangan digeneralisir. Upaya kita adalah memberikan pembinaan dan juga penertiban,” kata Sandi dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, Senin (27/5/2024).

Dijelaskannya, para oknum getok harga ini biasanya mengambil peluang sehingga mematok harga berkali-kali lipat untuk turis asing.

Untuk itu, perlu ada pengawasan dan pembinaan agar tidak samakin menjamur. Dirinya juga menyarankan adanya sanksi bila kejadian serupa terus terulang.