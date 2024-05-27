Puji Perayaan Waisak 2024 di Candi Borobudur, Sandiaga Uno: Dihargai Dunia!

PERAYAAN Waisak di Candi Borobudur tahun ini berlangsung khidmat. Adanya festival pelepasan lampion di Candi Borobudur pun berdampak positif bagi sektor pariwisata Tanah Air.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun memuji perhelatan Waisak tahun ini.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sorotan dunia dan bisa jadi daya tarik untuk wisatawan mancanegara.

“Waisak kemarin kajiannya belum keluar, tapi sangat sukses sekali dan perhelatan ini dihargai oleh dunia,” ungkap Sandi dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno, Senin (27/5/2024).

Ia menetapkan adanya target 300 ribu pengunjung di momen perayaan Waisak di Candi Borobudur kemarin.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sandi mengungkap kenaikan dratis dari perputaran tersebut membuat dirinya optimis bahwa target 300 ribu itu tercapai berkat perhelatan Waisak tahun ini.

BACA JUGA: Intip Suasana Perayaan Waisak di Candi Borobudur Jelang Pelepasan Lampion

“Kita akan lihat kajian terakhirnya, tapi karena semua indikasi daripada tingkat hunian dan penjualan yang kita sudah terima laporannya, saya optimis ini akan tercapai,” kata dia.

Event pelepasan lampion di Candi Borobudur pada hari Waisak tahun ini juga mencuri perhatian para netizen Tanah Air. Beredar di sosial media keindahan momentum festival pelepasan lampion yang begitu indah dan khidmat.