Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Batal Masuk Wisata Air Terjun Bantimurung karena Harga Tiket Kemahalan

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:14 WIB
Viral Bule Batal Masuk Wisata Air Terjun Bantimurung karena Harga Tiket Kemahalan
Turis asing batal masuki objek wisata air terjun Bantimurung karena tiket dianggap terlalu mahal (Foto: Instagram/@infomamuju_)
A
A
A

SEBUAH video viral di media sosial menunjukkan seorang turis asing tidak jadi mengunjungi wisata air terjun karena harga tiket masuk yang dianggap terlalu mahal.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram oleh @infomamuju_ memperlihatkan pria bule memutuskan batal memasuki objek wisata air terjun setelah melihat nominal harga tiket.

Pada keterangan video, wisata air terjun yang dimaksud yakni Air Terjun Bantimurung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Turis itu tampak direkam oleh seorang pria yang terdengar menyebut kejadian itu terjadi pada Sabtu, 25 Mei 2024. Si perekam terlihat mendampingi WNA itu menuju loket tiket masuk.

Bule batal masuk wisata air terjun Bantimurung

(Foto: Instagram/@infomamuju_)

"Kita lihat berapa harga tiket masuk untuk turis di Bantimurung. Taman Wisata Alam Bantimurung," ujar si perekam video.

Setelah mengetahui harga tiket masuk dibanderol Rp255 ribu, si bule langsung balik badan. Ia dengan mantap hati membatalkan niatnya untuk berkunjung ke objek wisata alam populer di Sulawesi Selatan tersebut.

"Jadi ini harga tiket masuk ke Bantimurung untuk turis seharga Rp255 ribu. Ndak jadi dia masuk karena mahal," terang si perekam.

Kemudian sang turis nampak berjalan menjauhi tempat wisata itu. Klip yang diposting pada 26 Mei 2024 lantas menuai beragam komentar dari warganet.

Beberapa dari mereka merasa setuju dengan bule tersebut dan mengatakan harga masuknya memang terlalu mahal serta merasa pihak pengelola wisata justru memanfaatkan turis mancanegara melalui harga khusus yang dipatok terlampau tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188156/penipuan-sipz_large.jpg
Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188078/viral-1OaF_large.jpg
Viral! Wanita Pirang Joget-joget di atas Candi Borobudur, Pengelola Minta Take Down Videonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3187915/viral-vBRw_large.jpg
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187649/viral-TWI9_large.jpg
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187654/viral-wv65_large.jpg
Kronolongi Lengkap Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhannya Berdua di Dalam Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187652/viral-2yVW_large.jpg
Detik-Detik Istri Sah Grebek Suami dan Selingkuhan di Dalam Rumah, Sudah Berhari-hari Tak Pulang!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement