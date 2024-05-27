Viral Bule Batal Masuk Wisata Air Terjun Bantimurung karena Harga Tiket Kemahalan

Turis asing batal masuki objek wisata air terjun Bantimurung karena tiket dianggap terlalu mahal (Foto: Instagram/@infomamuju_)

SEBUAH video viral di media sosial menunjukkan seorang turis asing tidak jadi mengunjungi wisata air terjun karena harga tiket masuk yang dianggap terlalu mahal.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram oleh @infomamuju_ memperlihatkan pria bule memutuskan batal memasuki objek wisata air terjun setelah melihat nominal harga tiket.

Pada keterangan video, wisata air terjun yang dimaksud yakni Air Terjun Bantimurung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Turis itu tampak direkam oleh seorang pria yang terdengar menyebut kejadian itu terjadi pada Sabtu, 25 Mei 2024. Si perekam terlihat mendampingi WNA itu menuju loket tiket masuk.

(Foto: Instagram/@infomamuju_)

"Kita lihat berapa harga tiket masuk untuk turis di Bantimurung. Taman Wisata Alam Bantimurung," ujar si perekam video.

Setelah mengetahui harga tiket masuk dibanderol Rp255 ribu, si bule langsung balik badan. Ia dengan mantap hati membatalkan niatnya untuk berkunjung ke objek wisata alam populer di Sulawesi Selatan tersebut.

"Jadi ini harga tiket masuk ke Bantimurung untuk turis seharga Rp255 ribu. Ndak jadi dia masuk karena mahal," terang si perekam.

Kemudian sang turis nampak berjalan menjauhi tempat wisata itu. Klip yang diposting pada 26 Mei 2024 lantas menuai beragam komentar dari warganet.

Beberapa dari mereka merasa setuju dengan bule tersebut dan mengatakan harga masuknya memang terlalu mahal serta merasa pihak pengelola wisata justru memanfaatkan turis mancanegara melalui harga khusus yang dipatok terlampau tinggi.