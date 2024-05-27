Bertemu 38 Finalis, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa: Mereka Semua Luar Biasa!

KONTES kecantikan bergengsi, Miss Indonesia akan segera menemukan penerus tahtanya. Tinggal menghitung hari, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan harus menyerahkan mahkotanya kepada salah satu dari 38 finalis yang terpilih di tahun ini untuk menjadi penerusnya, melanjutkan tanggung jawab sebagai Miss Indonesia.

Jelang malam penobatan Miss Indonesia 2024, Audrey Vanessa sendiri diketahui sudah bertemu dengan seluruh finalis tahun ini. Bertatap muka dengan seluruh finalis, Vanessa sebagai senior turut memberikan dukungan kepada 38 finalis yang harus menjalani karantina kurang lebih selama dua pekan.

"Aku senang sekali karena saat ini karantina Miss Indonesia sedang berlangsung, aku sudah bertemu dengan para finalis dalam berbagai macam kegiatan," ujar Audrey Vanessa saat dijumpai MNC Portal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024)

Audrey berharap rangkaian kegiatan dan pelatihan pembelakan yang telah dilakukan selama masa karantina, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para finalis untuk mengasah kemampuan serta memetik pengalaman berharga.

Setelah bertemu 38 finalis, Top 40 Miss World 2023 ini semakin optimis bahwa semua finalis bisa merepresentasikan perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga punya skill, attitude baik serta ciri khas tersendiri dalam diri masing-masing yang membedakan antara satu dan yang lainnya.