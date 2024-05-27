Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bertemu 38 Finalis, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa: Mereka Semua Luar Biasa!

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |17:49 WIB
Bertemu 38 Finalis, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa: Mereka Semua Luar Biasa!
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

KONTES kecantikan bergengsi, Miss Indonesia akan segera menemukan penerus tahtanya. Tinggal menghitung hari, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan harus menyerahkan mahkotanya kepada salah satu dari 38 finalis yang terpilih di tahun ini untuk menjadi penerusnya, melanjutkan tanggung jawab sebagai Miss Indonesia.

Jelang malam penobatan Miss Indonesia 2024, Audrey Vanessa sendiri diketahui sudah bertemu dengan seluruh finalis tahun ini.  Bertatap muka dengan seluruh finalis, Vanessa sebagai senior turut memberikan dukungan kepada 38 finalis yang harus menjalani karantina kurang lebih selama dua pekan.

 BACA JUGA:

"Aku senang sekali karena saat ini karantina Miss Indonesia sedang berlangsung, aku sudah bertemu dengan para finalis dalam berbagai macam kegiatan," ujar Audrey Vanessa saat dijumpai MNC Portal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024)

 BACA JUGA:

Audrey berharap rangkaian kegiatan dan pelatihan pembelakan yang telah dilakukan selama masa karantina, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para finalis untuk mengasah kemampuan serta memetik pengalaman berharga.

Setelah bertemu 38 finalis, Top 40 Miss World 2023 ini semakin optimis bahwa semua finalis bisa merepresentasikan perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga punya skill, attitude baik serta ciri khas tersendiri dalam diri masing-masing yang membedakan antara satu dan yang lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement