Canggih! Intip Desain Batik Buatan Anak Bangsa Pakai Teknologi AI

MENDENGAR kata Batik, yang terlintas di pikiran banyak orang adalah pasti Batik tulis atau pun Batik printing. Kini, seiring dengan kemajuan teknologi ternyata sudah ada Batik dari teknologi Artificial Intelligence (AI)

Batik yang terbuat dari teknologi AI ini diketahui merupakan kolaborasi akademisi dosen dan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), dengan desain batik ini merupakan hasil kolaborasi penelitian dari dosen Fakultas Ilmu Komputer (Filkom), beberapa anggota dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB), serta dilanjutkan oleh penelitian mahasiswa dari Filkom.

Penelitian yang dipimpin oleh Dr. Eng. Novanto Yudistira, S.Kom., M.Sc. dan Dr. Eng. Irawati Nurmala Sari, S.Kom., M.Sc., dari Filkom melibatkan anggota tim peneliti dari FIB Universitas Brawijaya. Penelitian ini lantas dilanjutkan Daffa Izzuddin, dalam penelitian skripsinya mengenai penciptaan desain batik dari kecerdasan buatan generatif atau Artificial Intelligence (AI).

Novanto Yudistira, ketua tim penelitian menuturkan, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan generatif, atau generative AI, yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan desain batik sesuai dengan keinginan mereka.

"Sistem ini menggunakan teknologi prompt to batik, di mana pengguna dapat memberikan deskripsi tekstual mengenai corak batik yang diinginkan,” ujar Yudistira kala dihubungi, Senin (27/5/2024)

“Kemudian AI generatif akan secara otomatis menghasilkan desain batik yang sesuai dengan deskripsi tersebut," lanjutnya.