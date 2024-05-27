AJANG kompetisi kecantikan bergengsi Miss Indonesia kembali digelar tahun ini. Yayasan Miss Indonesia (YMI) yang dipimpin oleh Liliana Tanoesoedibjo telah memperkenalkan untuk pertama kalinya, 38 finalis Miss Indonesia 2024 saat sesi konferensi pers beberapa waktu lalu.
Sedikit spesial untuk ajang gelaran Miss Indonesia ke-18 ini, kini ada provinsi baru yaitu Papua Barat Daya. Lantas siapa saja sih ratusan wanita cantik, pintar dan berbakat yang berhasil lolos menjadi finalis? Mari berkenalan dengan 38 finalis Miss Indonesia 2024, berikut daftar lengkapnya, Senin (27/5/2024)
Pulau Sumatera
Aceh - Arindina Aulia Taim
Sumatra Utara - Monica Kezia Sembiring Sumatra Selatan - Mareta Aulia
Sumatra Barat - Ghassani Valerie Salsabila Bengkulu - Gratia Ariny Togatorop
Riau - Martha Lena
Kepulauan Riau - Christabella Khosasih
(Foto: MPI/ Ayu Utami)
Jambi - Jennifer Evelyn Samosir
Lampung - Syahirah Alika
Bangka Belitung - Imelda Laurentsia
Pulau Jawa
DKI Jakarta - Priyanka Puteri Ariffia
Banten - Monica Florence
Jawa Barat - Niki Anartia
Jawa Tengah - Izabella Nathalie DI Yogyakarta - Clarita Cahya Adity
Jawa Timur - Catarina Amelia