Daftar 38 Finalis Miss Indonesia 2024, Lengkap dari Aceh Hingga Papua

AJANG kompetisi kecantikan bergengsi Miss Indonesia kembali digelar tahun ini. Yayasan Miss Indonesia (YMI) yang dipimpin oleh Liliana Tanoesoedibjo telah memperkenalkan untuk pertama kalinya, 38 finalis Miss Indonesia 2024 saat sesi konferensi pers beberapa waktu lalu.

Sedikit spesial untuk ajang gelaran Miss Indonesia ke-18 ini, kini ada provinsi baru yaitu Papua Barat Daya. Lantas siapa saja sih ratusan wanita cantik, pintar dan berbakat yang berhasil lolos menjadi finalis? Mari berkenalan dengan 38 finalis Miss Indonesia 2024, berikut daftar lengkapnya, Senin (27/5/2024)

Pulau Sumatera

Aceh - Arindina Aulia Taim

Sumatra Utara - Monica Kezia Sembiring Sumatra Selatan - Mareta Aulia

Sumatra Barat - Ghassani Valerie Salsabila Bengkulu - Gratia Ariny Togatorop

Riau - Martha Lena

Kepulauan Riau - Christabella Khosasih

Jambi - Jennifer Evelyn Samosir

Lampung - Syahirah Alika

Bangka Belitung - Imelda Laurentsia

Pulau Jawa

DKI Jakarta - Priyanka Puteri Ariffia

Banten - Monica Florence

Jawa Barat - Niki Anartia

Jawa Tengah - Izabella Nathalie DI Yogyakarta - Clarita Cahya Adity

Jawa Timur - Catarina Amelia