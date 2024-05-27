Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Tahun Absen, Victoria Secret Bakal Hadir Lagi Tahun Ini

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:01 WIB
6 Tahun Absen, Victoria Secret Bakal Hadir Lagi Tahun Ini
Victoria's Secret. (Foto: Instagram)
A
A
A

GELARAN fashion show pakaian dalam Victoria's Secret akhirnya kembali setelah hiatus selama enam tahun lamanya. Victoria Secret pun berjanji kembali dengan koleksi baru yang memukau.

Seperti biasa, fashion show ini akan menampilkan model-model ternama yang memukau publik dengan keanggunan, pesona, dan kecerdikannya di atas catwalk. Victoria Secret akan berlangsung musim gugur ini, dan siap memukau penonton dengan glamor, inovasi, dan pesona bintangnya.

Victoria Secret

Kembalinya Victoria's Secret pada musim 2024, akan mendefinisikan kembali standar kecantikan yang sebenarnya. Awal pekan ini, Victoria's Secret mengungkapkan rencana kembalinya merek tersebut, dengan membagikan video di Instagram yang menunjukkan pesan yang ditujukan langsung kepada "The VS Squad", yang bertuliskan “We are back”.

Tanggal pasti acara tersebut belum diumumkan, namun Victoria's Secret telah mengonfirmasi bahwa acara tersebut akan berlangsung pada musim gugur ini.

Selama jeda, Victoria's Secret menggunakannya untuk merefleksikan dan menemukan kembali citra mereknya, dengan fokus pada inklusivitas, keberagaman, dan pemberdayaan, terutama dalam mendukung perempuan.

Pameran ini menghadirkan beberapa koleksi koleksi pakaian terkini dengan desain inovatif yang mendobrak batasan mode.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177267/twice-wSYm_large.jpg
TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria’s Secret Fashion Show 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/194/2133091/pertama-sejak-24-tahun-victoria-secret-tak-adakan-fashion-show-ueCFILqSoe.jpg
Pertama Sejak 24 Tahun, Victoria Secret Tak Adakan Fashion Show
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/10/194/1948512/punya-kulit-cacat-tak-halangi-wanita-ini-jadi-model-victoria-s-secret-8dmAcZbcLO.jpeg
Punya Kulit Cacat, Tak Halangi Wanita Ini Jadi Model Victoria's Secret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/26/194/1941626/tidak-mewakili-banyak-ukuran-5-wanita-ini-tirukan-gaya-iklan-victoria-s-secret-3KFJakIAQc.jpg
Tidak Mewakili Banyak Ukuran, 5 Wanita Ini Tirukan Gaya Iklan Victoria's Secret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/07/194/1919321/model-victoria-s-secret-terkaya-kekayaannya-capai-rp1-triliun-OuTgpVCeve.jpg
Model Victoria's Secret Terkaya, Kekayaannya Capai Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/18/194/1888296/inilah-5-model-victoria-s-secret-terseksi-di-dunia-xEsElGF08o.jpg
Inilah 5 Model Victoria's Secret Terseksi di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement