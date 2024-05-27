6 Tahun Absen, Victoria Secret Bakal Hadir Lagi Tahun Ini

GELARAN fashion show pakaian dalam Victoria's Secret akhirnya kembali setelah hiatus selama enam tahun lamanya. Victoria Secret pun berjanji kembali dengan koleksi baru yang memukau.

Seperti biasa, fashion show ini akan menampilkan model-model ternama yang memukau publik dengan keanggunan, pesona, dan kecerdikannya di atas catwalk. Victoria Secret akan berlangsung musim gugur ini, dan siap memukau penonton dengan glamor, inovasi, dan pesona bintangnya.

Kembalinya Victoria's Secret pada musim 2024, akan mendefinisikan kembali standar kecantikan yang sebenarnya. Awal pekan ini, Victoria's Secret mengungkapkan rencana kembalinya merek tersebut, dengan membagikan video di Instagram yang menunjukkan pesan yang ditujukan langsung kepada "The VS Squad", yang bertuliskan “We are back”.

Tanggal pasti acara tersebut belum diumumkan, namun Victoria's Secret telah mengonfirmasi bahwa acara tersebut akan berlangsung pada musim gugur ini.

Selama jeda, Victoria's Secret menggunakannya untuk merefleksikan dan menemukan kembali citra mereknya, dengan fokus pada inklusivitas, keberagaman, dan pemberdayaan, terutama dalam mendukung perempuan.

Pameran ini menghadirkan beberapa koleksi koleksi pakaian terkini dengan desain inovatif yang mendobrak batasan mode.